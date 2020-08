Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 agosto 2020:

Ariete

Oggi potrete rilassarvi e recuperare molte delle energie consumate di recente. Potreste ricevere un invito interessante: il consiglio è quello di non rifiutarlo.

Toro

Sarete più istintivi del solito, ma anche più contrariati. Per questo potrebbe risultare difficile per gli altri stare con voi. Armatevi di prudenza e cercate di non agire troppo di impulso.

Gemelli

Avete avuto giorni travagliati ultimamente, ma oggi finalmente potrete ritrovare la serenità che meritate. Rilassatevi e godetevi la domenica: all’orizzonte c’è un periodo positivo.

Cancro

Da oggi potrete inziare a voltare pagina, sia in amore che nel lavoro. Inizia un periodo di nuovi progetti, in cui potrete lasciarvi alle spalle alcune frustrazioni accumulate di recente.

Leone

Giornata non del tutto positiva per i single, che non trovano il coraggio per farsi avanti. Le coppie invece ritrovano la giusta serenità e una nuova ondata di passione. Sul lavoro, aspettate l’occasione giusta.

Vergine

Oggi le vostre qualità saranno riconosciute e verrete apprezzati. Sul lavoro mostrate la solita generosità, ma occhio a non esagerare. In amore potrebbero esserci conquiste nuove per i single.

Bilancia

Sarà una domenica complessa. I single verranno assaliti da diversi dubbi, nelle coppie occorre ritrovare la fiducia nel partner. Meglio sul lavoro, dove riuscite a non farvi mettere i piedi in testa.

Scorpione

Giornata in cui vi sentirete stanchi. I single potrebbero fare nuovi incontri, ma non bisogna avere fretta di trovare la persona giusta. Le coppia invece riusciranno a godersi la giornata col partner.

Sagittario

Giornata non semplice per questo segno. I single potranno impattersi in persone appiccicose, mentre nelle coppie bisogna ritrovare il dialogo perduto. Non avete troppe energie: riposatevi e ricaricate le pile in vista della prossima settimana.

Capricorno

Una giornata che vi vede agitati. In amore i single sembrano avere fretta di trovare la persona giusta, per le coppie invece qualcosa di importante potrebbe accadere a breve. Sul lavoro siete insoddisfatti e volete fare di più.

Acquario

Giornata in cui sarà necessario bilanciare le vostre attenzioni. I single incontreranno persone nuove, ma nessuna sembra andare al caso loro. Le coppie devono cercare di dedicarsi più attenzione reciproca: ultimamente avete trascurato troppo il vostro partner.

Pesci

Sarà una domenica in cui capirete meglio come comportarvi in certe situazioni. Stop agli atteggiamenti aggressivi, ritroverete la calma e la ponderazione, anche in amore. Non è il momento di esporsi troppo: meglio aspettare l’occasione giusta.

