Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 agosto 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, l’ultima settimana di agosto vi vedrà carichi di entusiasmo e voglia di fare. Molte stelle sono pronte a darvi una grossa mano, soprattutto Sole in Vergine che significa buone notizie per attività, affari e salute. Sarete tuttavia costretti a una piccola rinuncia personale: niente che vi possa pesare, visto che in questo modo darete serenità ai vostri cari e sarete felicissimi di farlo. Buone notizie in arrivo anche in amore.

Toro

Per voi dell’Ariete sarà una domenica caratterizzata dalla Luna in Bilancia, che darà nuova linfa alla vostra giornata. Avete voglia di divertirvi e di amare, ma alcuni di voi vengono da un periodo decisamente sottotono. Per chi è in coppia, c’è da aspettarsi qualche litigio di troppo. Le stelle tuttavia vi consigliano di disinnescare le discussioni, soprattutto se hanno a che fare con i problemi economici che state attraversando. Arriveranno giorni migliori.

Gemelli

Amici dei Gemelli, sarà una domenica molto leggera per voi, che venite da una settimana impegnativa e ricca di stress. In questa giornata dedicatevi ai vostri affetti più cari: avete voglia di stare insieme agli altri, amare e divertirvi. Se siete in coppia, oggi si prospetta una giornata davvero indimenticabile. Marte entra nel vostro segno e favorisce anche nuove conoscenze.

Cancro

Per voi del Cancro l’oroscopo di Branko prevede una giornata ricca di sorprese. Nelle ultime settimane avete cambiato atteggiamento: avete messo da parte la vostra timidezza per giocarvi le vostre carte senza timore. Soprattutto con quella persona che vi fa battere il cuore. Continuate così: le soddisfazioni arriveranno presto. E’ un periodo di grandi cambiamenti per voi: assecondateli e viveteveli.

Leone

Amici del Leone, la vostra priorità in questi giorni è il lavoro. Alcuni di voi non sono per niente soddisfatti e vorrebbero dare una svolta alla propria vita professionale, mentre altri hanno dei grossi problemi da risolvere con alcuni colleghi. Le stelle vi consigliano di concentrarvi al massimo e mettere da parte ogni altra preoccupazione: la famiglia e gli amici, per una volta, possono aspettare.

Vergine

Per voi della Vergine inizia un periodo a dir poco stimolante: in questo mese che porta fino al vostro compleanno riceverete diverse buone notizie e a un certo punto avrete l’impressione di essere invincibili. Continuate a credere fortemente in voi stessi, sia sul lavoro che in amore: tutto andrà per il verso giusto. Buone notizie in arrivo anche in famiglia.

Bilancia

Amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko annuncia l’inizio di una fase positiva. La buona stella che vi segue vi porterà buone notizie dal punto di vista finanziario: tuttavia, è meglio che continuiate a cercare nuove fonti di guadagno, visto che sarà anche un periodo ricco di spese improvvise. Sul lavoro, chi aspetta un contratto potrebbe ben presto essere accontentato.

Scorpione

Amici dello Scorpione, è un periodo molto florido dal punto di vista sentimentale. Alcuni di voi stanno vivendo una storia nuova da poco tempo e ancora stentano a credere che tutto ciò sia successo proprio a loro. Dovete continuare a coltivare questo nuovo rapporto, perché in cuor vostro sapete che ne vale davvero la pena. Brutti pensieri arrivano invece dal lavoro: anche questo è un nodo da risolvere al più presto.

Sagittario

Per voi del Sagittario, l’oroscopo di Branko prevede una giornata di grande recupero in amore. Alcuni di voi, infatti, vengono da una crisi di coppia molto importante: se siete riusciti a superarla, adesso è il momento di dare nuova linfa al rapporto con il partner. Magari con un bel po’ di leggerezza: anche se è difficile dimenticare alcune parole che il vostro compagno vi ha detto, sorridere e sdrammatizzare è un’ottima mossa per andare avanti.

Capricorno

Amici del Capricorno, sono in arrivo alcuni problemi in famiglia: il rapporto con una persona che conta moltissimo per voi rischierà di rovinarsi per un malinteso. Dovrete utilizzare tutte le vostre abilità di dialogo per far sì che la situazione rientri, ma alla fine ci riuscirete. Sul lavoro è una fase di transizione: sapete di meritare di meglio, ma non riuscite a trovare un’opportunità. Non smettete di cercare.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko non sarete in gran forma. Qualche malessere fisico vi costringerà a passare una giornata a riposo. Eppure avevate tantissimi programmi, magari con una persona speciale. Tutto rimandato, ma non temete: se quella persona tiene davvero a voi, troverà comunque il modo di passare del tempo insieme. Contrattempi in arrivo sul lavoro, concentratevi sui vostri obiettivi.

Pesci

Per voi dei Pesci è in arrivo una giornata positiva in amore: qualcuno di voi è riuscito a farsi perdonare dal partner dopo aver fatto una stupidaggine. Adesso c’è da recuperare un po’ di fiducia, ma le stelle saranno al vostro fianco. Alla fine di questa giornata, l’intesa di coppia sarà alle stelle. Sul lavoro portate ancora un po’ di pazienza: arriveranno soddisfazioni anche dal punto di vista economico.

