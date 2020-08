Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, Venere in quadratura vi renderà particolarmente nervosi, soprattutto in amore. Va bene essere sinceri, ma non diventate troppo crudi se non volete che gli altri si offendano. A volte è meglio non dire proprio tutto quello che pensate, se non volete rovinare rapporti preziosi.

Toro

Amici del Toro, approfittate di questo periodo di ferie per riallacciare rapporti con persone a cui volete bene ma con le quali avete avuto delle discussioni o che semplicemente avete trascurato a causa dei tanti impegni. Godetevi di più il momento senza troppe preoccupazioni sul futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in questa domenica 16 agosto siete carichi di energia e voglia di fare, nonostante il caldo e l’estate. In amore a volte volete averla vinta, ma in generale la vostra coppia è stabile e forte. Imparate però a pesare bene le parole, altrimenti potreste ferire chi vi vuole bene.

Cancro

Preparatevi a vivere una settimana molto bella e intensa, durante la quale potreste ricevere novità molto attese e gradite. Dopo tanti sacrifici, soprattutto sul fronte lavorativo, è arrivato il momento di raccogliere i frutti. Gli impegni non mancano, ma cercate anche di prendere una pausa e dedicarvi di più a voi stessi e alle persone che amate.

Leone

Cari Leone, dopo i tanti sacrifici è arrivato il momento di godervi i frutti del vostro impegno. Le vostre capacità sono riconosciute da tutti, e per questo riuscirete a risolvere situazioni intricate come una discussione in amore o con i vostri familiari. Mantenete comunque sempre l’umiltà.

Vergine

Amici della Vergine, ottime novità sul fronte lavorativo per il vostro segno. Riceverete infatti un’ottima proposta che dovrete seriamente valutare, perché potrebbe rappresentare una svolta per la vostra carriera. Cambiamenti importanti, soprattutto a fine mese, riguarderanno anche l’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dopo un periodo davvero complesso e stressante, adesso le cose girano finalmente per il verso giusto. Dovete in ogni caso fare grande attenzione a come vi muovete, se non volete pentirvi di decisioni prese e parole dette. Inoltre avete Marte in opposizione che non è certo una bella notizia. Imparate ad ascoltare di più gli altri.

Scorpione

Siete un po’ sottotono perché nonostante i vostri tanti sforzi, vi sembra di essere sempre fermi al punto di partenza. Vorreste progredire e fare carriera, ma purtroppo ancora non si sono aperte le porte giuste. Abbiate pazienza perché presto le cose potrebbero cambiare e i vostri meriti essere riconosciuti.

Sagittario

Dopo un periodo davvero difficile sotto ogni punto di vista, adesso siete pronti a recuperare e risalire la china. Le stelle vi proteggono e vi assistono. Si apre una settimana davvero splendida in amore, sia per chi vive una relazione stabile sia per chi è single. Possibili discussioni in famiglia.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi i pensieri non mancano ma voi cercate di agire con la vostra proverbiale calma e saggezza. Sul lavoro ci sono situazioni complesse che vi tolgono il sonno, ma alla fine vedrete che andrà tutto bene. In amore è arrivato il momento di una sfida importante. Nuovi incontri anche per i single.

Acquario



Cari Acquario, presto avrete la Luna Nuova in Leone, per cui in questi giorni evitate discussioni e litigi, se non volete rovinare rapporti importanti. Se siete in ferie, ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi, per leggere e stare in contatto con la natura. Se c’è una persona che vi piace e state frequentando, è il momento per consolidare il rapporto.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi non dovete farvi influenzare dai cattivi pensieri di chi vi circonda, ma essere ottimisti e consapevoli delle vostre qualità. Mercurio vi regalerà giornate piene di nuove avventure e colpi di scena. Ultimamente avete un po’ sofferto, ma presto si aggiusterà tutto.

