Oroscopo Branko oggi 9 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 9 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 novembre 2019:

Ariete

La Luna arriva nel vostro segno, cari Ariete, insieme a novità eccitanti, soprattutto a livello mentale. La vostra giornata sarà indimenticabile, forse anche per un amore inaspettato. Meglio girare alla larga, invece, da chi non sopportate: potrebbero nascere discussioni spiacevoli.

Toro

Amici del Toro, vi aspetta qualche complicazione dal punto di vista professionale, a causa delle interferenze di altri segni. Riceverete una prova di stima e generosità che vi farà commuovere, grazie alla protezione di Saturno e Nettuno. E per i single in arrivo un amore dal “mare dei Pesci”.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata positiva per le vostre entrate. Non raggiungerete i livelli di un tempo, ma avrete guadagni di tutto rispetto. Branko vi invita a utilizzarli per un’uscita con vostra moglie o vostro marito, che vi rimprovera di fare vita sedentaria. Influenza positiva della Luna, che vi accompagna in viaggi e avventure di una sera.

Cancro

Giornata contraddittoria per voi, amici del Cancro, a causa del favore di Mercurio che vi aiuta nelle cose pratiche, ma anche della Luna e Saturno, che non rendono facili i rapporti interpersonali. Branko vi suggerisce di rimandare iniziative importanti e fare una paura. Siete richiesti in amore! Sul lavoro atmosfera “irrespirabile”, meglio aprire le finestre.

Leone

In arrivo ottime occasioni di investimento per voi, che si protrarranno fino a domani grazie alla Luna in Ariete. Giove vi porterà una sorpresa inattesa, ma molto desiderata. Cercate di non rifiutare la possibilità di incontri: una seconda chance potrebbe non arrivare molto presto!

Vergine

Amici della Vergine, Branko oggi cita Ezio Greggio e si chiede: “È lui o non è lui?”. Ebbene sì, è proprio Mercurio, vostra massima fonte di ispirazione. Siete sotto la sua protezione, per questo otterrete il meglio sul lavoro. Buona giornata per gli affari, purché non si mettano di traverso Giove e Nettuno. Fate attenzione a scegliere con chi accompagnarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, in arrivo una novità importante per un familiare, che richiede la vostra attenzione. Non lasciatevi prendere dai rimorsi, l’oroscopo di Branko vi ricorda che avete fatto tanto per la famiglia quest’anno. Adottate un buon autocontrollo se siete in viaggio, ma anche per il lavoro non guasta.

Scorpione

La Luna in Ariete produrrà effetti sui vostri successi: sia nel lavoro ma anche negli affari, con un margine di rischio. A sostenervi ci sono Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno. Questi pianeti vi aiuteranno a far emergere i vostri talenti ed esalteranno la sensualità.

Sagittario

Per i single c’è un lui o una lei che viene da lontano. E la Luna in Ariete fa trionfare gli amori. Saturno vi darà una mano col patrimonio, grazie a un’eredità o ai beni del coniuge che vengono in soccorso.

Capricorno

Problemi di salute? Dipende anche dallo stress, per tutto ciò che avete realizzato dalla fine dell’estate. Attenti alle bastonate da Marte, che rimane ancora in Bilancia. E siate prudenti, almeno fino al 19, giorno in cui il pianeta rosso passerà in Scorpione, e tutto andrà meglio.

Acquario

Ottime notizie per gli amori e le passioni, grazie alla Luna in Ariete che vi sosterrà fino a domani. Marte, sensuale, vi farà arrivare segnali da una persona interessata a voi, che ancora non avete notato. Giornata fortunata grazie a Giove e Venere in Sagittario.

Pesci

Cari Pesci, se state cercando una moglie o un marito, Branko vi suggerisce di prestare attenzione a un personaggio originale di media statura, con la barba nel caso sia un uomo. Sarete stimolati da Sole, Marte, Mercurio, Saturno, Nettuno, siete un buon partito. Venere, più che sull’amore, vi darà una mano invece con il lavoro e le cose materiali della vita.

