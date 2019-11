Oroscopo oggi: sabato 9 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 9 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 9 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, il vostro mese di novembre sta procedendo bene. Ancora una volta siete in una fase in cui molti pianeti sono in angolo positivo per il vostro segno. Si direbbe che i moti zodiacali vogliano favorirvi in modo davvero sorprendente! Cercate di approfittarne, ma fate attenzione a qualche contrattempo dietro l’angolo.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di oggi prevede un fantastico clima di concordia in famiglia. Ciò vi consente di rimettervi in contatto con alcuni parenti lontani che avevate perso di vista. Soddisfacente la forma fisica, ma potete sempre fare di più. Impegnatevi a fondo in questo inverno, non ve ne pentirete.

Gemelli

Cari Gemelli, è in arrivo per voi una giornata dinamica. Il pianeta vostro governatore ideale, Mercurio, si trova in angolo tecnicamente benefico dal segno del Leone e vi aiuta a sollevare di impaccio alcuni parenti da questioni di carattere familiare. Non trascurate troppo il lavoro: in fondo è quello che vi dà da mangiare.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi annuncia che il vostro livello di lucidità mentale sarà alle stelle: avrete una grande forza di analisi razionale, la capacità di guardare ogni cosa da una prospettiva equilibrata. Questa rinnovata saggezza vi sarà utile soprattutto in alcune scelte che sarete chiamati a fare nel pomeriggio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, avrete Urano ostile. In compenso continuate ancora a ospitare Mercurio nel vostro segno, a sentirne gli effetti di forza di decisione e di “impulso a creare”. Ma oltre alla creatività c’è altro: per cui non trascurate studio e impegno per costruire il vostro successo lavorativo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, Plutone vi dona le coordinate giuste per sapervi muovere nella soluzione di una situazione familiare. Non vi mancherà il coraggio per muovere le pedine fondamentali. È arrivato il momento di dare una svolta alla vostra vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Guardatevi attorno con maggiore convinzione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi, noteranno una rinnovata capacità di comprendere e di adattarsi via via alle svariate situazioni che il presente propone. Con questa nuova forza, potrete superare, con grande facilità, alcune incomprensioni, sia pure di poco conto, che la vita familiare manifesta. E lanciarvi in nuove avventure professionali senza avere un peso sul cuore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Amici dello Scorpione, oggi godrete di un clima generale di benessere, di ricerca di bellezza fisica e materiale, ma anche mentale e spirituale. Scordata ogni tristezza, vi dedicate all’organizzazione del vostro weekend alla sola ricerca del divertimento. Vi sentite bene fisicamente, continuate così.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario potranno beneficiare dell’influenza di alcuni pianeti che porteranno gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. Mercurio contribuirà inoltre a darvi una botta di energia e una pimpante forma fisica da spendere nello sport. Godetevi il weekend.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 9 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 9 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi – 9 novembre – annuncia un sabato pieno di buone notizie. La vita familiare è quella che vi dona le soddisfazioni più grandi e vi consente di ritrovare contatti con parenti che non vedevate da tempo. Una forma fisica piuttosto buona vi è assicurata da Venere, pianeta che transita nel segno amico della Vergine.

Acquario

Amici dell’Acquario, anche per voi è in arrivo una giornata estremamente positiva. Giove vi porta benessere, ottimismo e fortuna. Sta a voi spendere queste energie positive in qualcosa di costruttivo. Magari nel lavoro, visto che ultimamente non riuscite a splendere più come un tempo. Pensateci su e decidete: qualsiasi sarà la vostra scelta, si preannuncia come un successo.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi – sabato 9 novembre 2019 – annuncia qualche problemino di coppia. Se state insieme al partner da molto tempo, è probabile che stia subentrando un po’ di noia nel vostro rapporto. Cercate di fare qualcosa per non mettere a repentaglio una relazione a cui tenete tantissimo.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI