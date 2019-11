Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, oggi volete vedere solo il letto, una coperta e la televisione. Sarete colpiti da un’ondata senza precedenti di pigrizia, ma non è detto che questo sia un male. Sentirete semplicemente il bisogno di ricaricare le batterie e non pensare a tutto ciò che vi preoccupa. Cosa? L’amore, ad esempio: siete agitati e gelosi, sentite che il partner vi sta sfuggendo e non sapete come comportarvi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente agitati. Siete a caccia di risposte sul vostro futuro, ma non sapete a chi fare le domande. Siete insicuri sulle vostre capacità e questo è un grosso limite. Cercate di lavorare sull’autostima, anche perché non avete nulla da invidiare a nessuno. In questo sabato le stelle torneranno a sorridervi, dunque grinta e coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di dedicarvi pienamente all’amore, ai sentimenti e al divertimento. Basta pensare al lavoro, che vi porta solo stress e preoccupazioni. Basta correre dietro ai problemi degli amici, che sembrano volersi confessare tutti con voi. Avete bisogno di un po’ di pace. Cercatela nei vostri hobby o nella solitudine, che a volte è proprio un toccasana.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia parecchia tensione sul vostro segno. Sono momenti delicati per voi, soprattutto per chi ha un compito molto particolare da svolgere per il lavoro. Non è detto che tutti i vostri progetti possano andare a compimento, ma voi non demordete. Avete tutte le capacità per fare successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi vi invita a svegliarvi e a darvi da fare per costruire la vostra felicità. State attraversando una fase della vostra vita nella quale non siete soddisfatti per niente, ma allo stesso tempo non avete la forza per guardarvi attorno e cercare di cambiare le cose. Apritevi un po’ ai consigli di chi vi vuole bene e iniziate a seguirli: le cose non potranno che migliorare.

PESCI

Cari amici dei Pesci, fate sempre la figura dei burberi, di quelli che non esternano mai le loro emozioni e che preferiscono tenersi tutto dentro. Niente di più sbagliato: le stelle vi esortano, in questo sabato 9 novembre 2019, a confessarvi con gli altri e soprattutto a essere più positivi. Anche sul lavoro: basta musi lunghi, alternate all’impegno anche quella sana allegria che rende tutto più leggero.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dei Pesci: le stelle vi chiedono un grosso cambiamento nei vostri atteggiamenti, ma saranno per tutto il tempo al vostro fianco. Approfittatene: le soddisfazioni arriveranno.

