Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna entra nel vostro segno e vi regala una giornata piena di grinta. Avrete molta voglia di fare le cose, ma anche di far valere i vostri diritti su qualcuno che vorrebbe solo sfruttarvi. È il momento di far capire a chiunque che non vi si possono mettere i piedi in testa. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo da passare anche con le persone a cui volete bene.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede una grande voglia di rivoluzionare la vostra vita. Non dovete andare troppo lontano per avviare il cambiamento: iniziate da voi stessi, dalla casa, da qualche relazione che non vi dà più soddisfazioni. Questa giornata sarà all’insegna del rinnovamento. Le stelle saranno al vostro fianco per tutto il mese di novembre.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, Giove esce finalmente dalla vostra orbita e potete respirare un po’ di più. In questo sabato 9 novembre 2019 avete bisogno di mettere a posto parecchie cose nella vostra vita. Partite dall’amore: se qualcosa vi ha turbato, è giusto parlarne senza nascondere nulla al partner. Anche sul lavoro avete voglia di rinnovamento: approfittatene, perché questa parte finale dell’anno vi regalerà diverse opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox nell’oroscopo di oggi si percepisce aria di scontri e discussioni. Sul lavoro, ci sono alcuni colleghi che non aspettano altro che mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di far valere le vostre ragioni e soprattutto di farvi rispettare. Nei rapporti personali, è giunto il momento di interrompere alcune relazioni tossiche che vi hanno solo fatto del male.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia, in questo sabato, di farvi notare e non rimanere nell’anonimato. Sia sul lavoro, dove troppo spesso non riuscite a far emergere tutte le vostre capacità. Sia in amore, soprattutto se siete single: abbiate il coraggio di dichiarare i vostri sentimenti. Le conseguenze potrebbero sconvolgervi, in positivo.

VERGINE

Cari Vergine, oggi è una giornata di risposte per voi. State aspettando da molto tempo che alcune persone prendano una posizione su una vostra specifica richiesta. Sebbene la pazienza stia per finire, il consiglio è di non forzare troppo la mano ma di attendere ancora qualche giorno. Buone notizie in arrivo in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete. Avete detto basta: basta ai soprusi, alle ingiustizie e alle prevaricazioni. Difendete la vostra posizione con tutte le forze. Le stelle saranno con voi.

