Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, l’apporto prezioso di Venere vi regalerà nuovi incontri e premierà la socialità. Cercate di cogliere al volo questo momento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la possibilità di nuovi incontri o di nuovi flirt sono davvero molto alte in questo periodo. Non è certo il caso di chiudervi nel vostro guscio. Guardatevi intorno!

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono degli accordi che dovranno essere definitivi in fretta, anche se le stelle vi raccomandano di leggere bene ogni clausola e di evitare di agire di impulso. Sarebbe meglio attendere non prendere iniziative.

Cancro

Cari Cancro, qualche problema o qualche tensione nella coppia potrebbero destabilizzarvi un po’. Marte nel segno vi renderà più audaci nelle vostre decisioni, anche a livello professionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 aprile 2025), i tanti dubbi esistenziali che vi stanno affliggendo stanno un po’ allentando la vostra capacità d’azione. Dovrete guardarvi attorno, magari c’è qualcuno che sta ostacolando i vostri piani senza farsene accorgere.

Vergine

Cari Vergine, un incontro importante o un evento inatteso potrebbero darvi la scossa e una bella carica di energia. In amore occorre limare certi comportamenti…

Bilancia

Cari Bilancia, questa Luna comporta qualche tensione in ambito relazionale che dovrà essere smussata facendo leva sulle vostre capacità diplomatiche. Forse solo l’amore rimane l’unica ancora di salvezza alla quale aggrapparvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, spesso siete attanagliati da paure che frenano il vostro impeto e non vi mettono in condizione di ragionare lucidamente. Le stelle vi consigliano di vivere con più leggerezza questi momenti.

Sagittario

Cari Sagittario, ostacoli burocratici e cavilli legali continuano a perseguitarvi. Colpa anche di questo Giove in opposizione che sta disseminando ostacoli lungo il vostro percorso. Qualcosa potrebbe sbloccarsi a livello burocratico.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’affetto e la vicinanza da parte delle persone care rappresenta per voi una cosa imprescindibile per andare avanti con serenità. Basterà poco per farvi irritare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 aprile 2025), in questo momento siete focalizzati sugli affari e sulle questioni burocratiche e avete meno tempo per pensare alla famiglia e agli affetti più cari.

Pesci

Cari Pesci, avete un cielo bello limpido che esalta la vostra sensibilità e il vostro lato sentimentale. Chi è reduce da una separazione, adesso avrà una grande voglia di rimettersi in gioco cercando l’amore.