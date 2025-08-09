Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 9 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell'astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, incontri favoriti dalla Luna in Sagittario: chissà che buone nuove in arrivo! Un consiglio: approfittane ma mantieni prudenza durante la transizione lunare in Capricorno.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottimo fermento astrale: hobby, socialità e stabilità sentimentale in arrivo. Anche se in amore emergono difficoltà, è un buon momento per guardare avanti con fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti supporta: brillante comunicazione, nuovi contatti e accordi vantaggiosi in vista. Idee innovative sul lavoro? Oggi sono ben accolte.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica la sensibilità: rafforza i legami famigliari evitando spese impulsive. Pausa e introspezione potrebbero fare miracoli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 agosto 2025), la passionalità sale: molte novità amorose in arrivo, anche per i single. Hobby e tempo libero utili a rilassare la mente e aumentare la creatività.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Mercurio invita a riorganizzarti: è il momento di fare ordine nella vita e nei bilanci. Luna favorevole per pianificare e evitare spese stressanti.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere ti rende armonico e diplomatico: ottimo per relazioni ed equilibrio domestico. Regolamenta i confini emotivi senza lasciarti sopraffare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emotività intensa: qualcuno bussa al tuo cuore. Attenzione a decisioni affrettate con superiori—meglio rimandare eventuali scontri dopo il 6 agosto.

Sagittario

Cari Sagittario, focus sul futuro: Solarità e Marte ti posizionano al centro della scena. Ma occhio alla gestione delle aspettative: potrebbero scontrarsi con la realtà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, hai concretezza e tenacia: ottimo approccio professionale. L’amore è passionale e frizzante: una proposta o invito potrebbe stravolgere la tua serata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 agosto 2025), Mercurio aiuta la tua strategia mentale: sei sempre un passo avanti. Giornata perfetta per contratti, firmare documenti o consulenze decisive.

Pesci

Cari Pesci, energie in aumento: un atteggiamento più morbido favorisce l’amore e la comprensione. Sei carico e pronto a brillare, ma ricordati di ascoltare anche le esigenze altrui.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Ricerca