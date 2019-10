Oroscopo Branko oggi 8 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la tempesta che si era abbattuta sulla vostra vita familiare sembra essersi placata e, entro breve tempo, lascerà il posto a un bel cielo sereno. Avete trovato la quadra sulle questioni materiali, ma vi serve ancora un po’ di prudenza per sistemare quelle professionali. L’amore va bene grazie a Giove stimolato dalla Luna.

Toro

Cari Toro, sul lavoro dovete prepararvi a elaborare una strategia difensiva. Anche se avete conquistato una nuova posizione e vi sentite intoccabili, non lo siete affatto. Qualcuno mira a spodestarvi e dovete fare in modo che non possa riuscirci. Qualche tensione anche nella vita di coppia e familiare vi renderà più nervosi, specie se siete donne.

Gemelli

Cari Gemelli, a doversi tenere pronti a vivere delle giornate dai bollenti spiriti sono i single, tra di voi. Giove è in transito, per quanto vi riguarda, nel settore “coppia” e vi porterà belle novità se non vi farete sfuggire importanti occasioni di conoscere la persona giusta per voi. Bene il lavoro, come anche tutto ciò che è concreto grazie a Venere.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi prevede che vi porrete una serie di importanti interrogativi. Fondamentali, in effetti, perché riguardano il vostro futuro lavorativo e professionale. Un po’ avete le idee chiare, un po’ brancolate nel buio…ma va bene così. Luna in Acquario allunga i tempi di riflessione, ma vi permette di essere assennati e lungimiranti. Logici.

Leone

Cari Leone, Venere in Scorpione vi rende estremamente romantici, ma agita anche le acque calme del vostro rapporto di coppia. Può essere una scossa di passione, oppure un forte contrasto; state pur tranquilli, la vostra relazione è solida e questa è solo l’ennesima volta in cui, mettendola alla prova, potrete vederne la stabilità. Cautela, invece, con salute e forma fisica.

Vergine

Vergine, avete visto chiudersi da poco un capitolo (sentimentale) molto importante della vostra vita? L’oroscopo di Branko vi invita a tranquillizzarvi e, anzi, a rallegrarvi di questa nuova condizione. Mercurio vi rende intraprendenti, la Luna ci mette il suo rendendovi ispirati e pieni di idee e Venere ci mette anche il suo favorendo amore e affari. Avete tutte le armi giuste per vincere.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, secondo Branko questo martedì 8 ottobre è un giorno in cui potrebbe accadere qualcosa di speciale. Sole e Luna vi concedono, entrambi, tutta la loro energia positiva e probabilmente non dovrete fare alcuno sforzo per raggiungere un obiettivo. Venere in Scorpione, nel frattempo, protegge le vostre finanze. E l’amore? Potreste rincontrare qualcuno che in passato è stato molto importante.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, pochi sanno vivere periodi densi di emozioni e sentimenti come voi. Qualcun’altro, probabilmente, non saprebbe gestirli, ma voi riuscite a metterne un po’ in qualunque cosa facciate. Venere, di passaggio nel vostro segno, vi regalerà un nuovo amore, o rinforzerà i sentimenti più longevi.

Sagittario

Cari Sagittario, è l’amore ad essere il protagonista di questa vostra giornata. Se siete in coppia siete meravigliosamente in sintonia con il partner, se siete single Branko prevede che un incontro, molto presto, vi sconvolgerà la vita. Non aspettavate altro voi cuori solitari, giusto? Venere vi mostrerà il suo volto più bello, non lasciatevelo scappare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi vi troverete a essere travolti da un’onda di erotismo, passionalità, fuoco sentimentale. E potrebbe accadere quando meno ve l’aspettate, mentre siete impegnati con tutt’altro, sul lavoro, durante lo svolgimento delle ordinarie mansioni. L’importante è non perdere completamente il controllo di voi stessi.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, per voi l’arrivo di Venere in Scorpione significa due cose diverse: litigi e discussioni con il partner, visto che la donna è molto autoritaria e l’uomo più remissivo, o grande passione, ritrovata dopo qualche mese di grigia noia. Potreste anche vivere, nella stessa giornata, entrambe queste condizioni ma sta di fatto che Marte e Giove contribuiranno a un terremoto emotivo.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo Branko in questo martedì sarete più ricchi di energia, ma un’energia nuova che vi farà pensare a ricercare nuove opportunità lavorative e amorose. Venere in Scorpione per voi è rinnovatrice. Sul lavoro sarete particolarmente studiati, sotto osservazione di qualche collega o del vostro capo. Non angosciatevi, le valutazioni sono importanti e nel vostro caso non potranno che essere positive.

