Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, martedì 8 ottobre 2019, Paolo Fox ha come sempre consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati da tutti gli italiani. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici. E tanti italiani ogni giorno vanno alla ricerca delle ultime novità, per capire come sarà indirizzata la loro giornata.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 8 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, finalmente potrete prendere un bel respiro, dimenticatevi dell’angoscia perché Venere non è più opposta al vostro segno e potrete finalmente recuperare il terreno perduto. Migliorerà la sfera sentimentale, ma anche quella professionale. Cercate di adottare una prospettiva ottimistica, dovete imparare a semplificarvi la vita.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox questa settimana dovrete andarci piano in amore, evitate di fare confusione, soprattutto se in passato avete attraversato una fase critica, non volete riportare a galla quei dolori, per cui volate basso. Meglio essere prudenti in questi giorni. Chi sta vivendo ancora momenti difficili, soprattutto in famiglia, potrebbe assaporare altri fastidi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, l’ultimo periodo non è stato facile per voi e secondo Paolo Fox non migliorerà più di tanto. L’oroscopo di martedì 8 ottobre vi vede fare mente locale sui sacrifici degli ultimi tempi, avete cercato di portarvi avanti con il lavoro anche rinunciando ad altro, adesso però dovete rallentare e capire cosa volete dalla vita. Il weekend sarà più positivo e lascerà spazio ai sentimenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox Venere torna operativa a stimolare i vostri sentimenti. Volevate un segno? Eccolo, fatevi avanti e non perdete tempo, altrimenti potreste perdere il treno. Sono favoriti nuovi incontri, evitate di chiudervi in casa o di lasciarvi sommergere dal lavoro, quel che è troppo è troppo. Le coppie che hanno in mente grandi progetti saranno felici di una una svolta in arrivo.

LEONE

Cari amici del Leone, qualche turbolenza in amore vi ha messo sul chivalà. Questa giornata potrebbe esservi d’aiuto per capire quanto vale davvero il vostro rapporto, chi soffre di qualche preoccupazione o chi ha vissuto una discussione che ha scatenato il minimo dubbio, dovrà fare i conti con qualche verità scomoda.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 8 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi martedì 8 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 8 ottobre 2019

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante. State attraversando un periodo utile a risparmiare qualche soldo per il futuro, in amore siete invece entrati in una fase di recupero che fa al caso vostro, chi ha da poco avviato una relazione dovrà coltivarla al meglio perché potrebbe diventare molto importante in futuro. Costruire una relazione, che sia sentimentale o professionale, in questo periodo sarà molto facile.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: stavate aspettando da tempo il momento adatto per farvi avanti ed è finalmente arrivato. Le stelle sono favorevoli e vi aiutano anche in caso di timidezza. Se non riuscite a fare il primo passo, la persona di vostro interesse potrebbe venirvi incontro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI