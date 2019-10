Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo è il più consultato in Italia: sono tantissimi gli italiani che cercano le ultime previsioni sul web. Spesso Fox è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 8 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox dovrete scendere a compromessi in questo periodo, motivo per cui le soddisfazioni non saranno garantite. Chi ha delle questioni irrisolte in amore dovrebbe parlare a cuore aperto e farlo il prima possibile, le stelle suggeriscono termine massimo questo venerdì, perché il weekend potrebbe essere agitato per voi. Chi ha una relazione sentimentale con Gemelli e Toro gestirà qualche turbolenza causata dalla gelosia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questo martedì sarà pieno di cose da fare, la stanchezza inizia già a farsi sentire e il weekend è più lontano che mai. Ma, secondo Paolo Fox, una delle poche cose che sosterrà il vostro buonumore è proprio l’amore: chi sta vivendo un periodo di indecisione, avrà finalmente le idee chiare. L’autunno è favorevole ai vostri progetti e vi spinge a concretizzare quante più idee possibile, tutti gli obiettivi che l’estate ha ridotto in una valle di lacrime potranno essere rivalutati in questo periodo.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox di questo martedì 8 ottobre vi sprona a mettere in piedi un progetto: le idee da sole non servono a niente, dovete orchestrare l’intero piano e metterlo in atto. Del resto, avete sempre potuto contare su idee rivoluzionare, ma dovete passare alla fase d’attacco e andare alla ricerca di risposte. Chi sta aspettando l’amore, avrà una dolce sorpresa. Il weekend promette batticuore.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, il vostro approccio è “un mattone per volta”, volete camminare con passo pesato senza sbilanciarvi più del dovuto, forse perché nella prima parte dell’anno avete sofferto di mal d’amore e, reduci da queste sconfitte, avete scelto la strada più cauta. Il futuro sarà costruito sui mattoni delle esperienze passate, non volete commettere gli stessi errori.

ACQUARIO

Avete voglia di attaccar briga in questa giornata d’ottobre, cari Acquario. Secondo Paolo Fox, la polemica sarà la vostra arma di battaglia per questo 8 ottobre, che potrà rivelarsi fatale se la userete nelle relazioni d’amore instabili. Questo sarà un mese complessivamente agitato per voi e questa giornata sottolineerà maggiormente i lati oscuri della vostra relazione. Vorreste cambiare qualcosa, perché quello che state vivendo è troppo pesante, ma avete paura che cambiare porti necessariamente a tagliare i legami. Non è detto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci quest’oggi dovranno essere piuttosto positivi perché entro venerdì potrebbe arrivare qualche bella notizia a risollevare il morale. Questo è un periodo di grandi emozioni, chi non ha ancora trovato l’amore non deve disperarsi perché potrebbe arrivare molto presto, l’importante è mantenere un atteggiamento positivo.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 8 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi martedì 8 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 8 ottobre 2019

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Il weekend porterà con sé alcune novità in ambio sentimentale, fino ad allora però dovrete impegnarvi per mettere in atto una rivoluzione: avete sempre tante idee, cercate di impiattarle e servirle al miglior chef della piazza, vedrete che verrete premiati.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE