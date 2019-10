Oroscopo oggi: martedì 1 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 6 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, dopo una settimana piena di tensioni e nervosismi non possiamo dire che vivrete una giornata super positiva, ma almeno riuscirete a riprendere fiato e stare lontani dalle discussioni. Fatevi consolare dall’amore, nota decisamente positiva della vostra vita.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi – 6 ottobre – con Marte in Bilancia le cose per voi vanno a gonfie vele. Soprattutto in campo professionale, dove vi siete sia tolti un sassolino dalla scarpa con un collega che presi qualche soddisfazione. È la giornata giusta per un bel pranzo fuori, all’aria aperta, con gli amici.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli in questa lunga settimana hanno dato molto spazio all’amore. Motivo per cui questa domenica vorranno riprendere in mano qualche affare professionale, decisamente trascurato. Ma è giusto così: avevate bisogno di staccare e vivere per qualche giorno solo di passione.

Cancro

Per voi del Cancro questa domenica 6 ottobre è una giornata all’insegna dell’instabilità. Siete particolarmente emotivi ed è tutta colpa della Bilancia, presente in molti pianeti e totalmente ostile per voi. Evitate di alimentare piccoli battibecchi ma spegnete ogni discussione sul nascere.

Leone

Cari Leone, l’obiettivo di questa settimana era ricucire il rapporto con una persona a cui tenete molto e con cui avete avuto una brutta e accesissima discussione. Nonostante le vostre innumerevoli scuse, però, notate ancora della freddezza. Tranquillizzatevi, avrete il vostro perdono, solo che non a tutti passa in fretta.

Vergine

Amici della Vergine, in questa domenica il consiglio è di utilizzare una serie di ricette detox per “sanificare” il vostro organismo e la vostra mente. Non potete pensare di ingoiare tanti bocconi amari senza mai digerirli.

Bilancia

Per voi della Bilancia il consiglio è di utilizzare questa domenica per programmare una serie di appuntamenti. Questa settimana sarà molto importante a livello professionale perché ricca di opportunità che attendevate da tempo. Non fatevele sfuggire, organizzatevi.

Scorpione

Cari Scorpione, sono state giornate difficili e finalmente siamo giunti alla domenica. Prendetevela di relax, di recupero psicofisico e anche di confronto. C’è una persona di cui vi siete sempre fidati per giusti consigli. Fategli uno squillo. È giunto il momento di fare un po’ il punto della situazione.

Sagittario

Amici del Sagittario, concentratevi a recuperare tutte le energie possibili e immaginabili in questa domenica perché da domani vi attende una settimana davvero ricca di impegni importanti. Le stelle vi assicurano una buona fortuna, quindi non avete di che temere.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono prepararsi a delle insidiose sfide. Sul lavoro qualcuno è intenzionato a rendervi tutto più difficile del solito, ma voi non siete certe il tipo di persone che si tirano indietro di fronte alle sfide. Forza e coraggio.

Acquario

Cari Acquario, avete avuto qualche discussione di troppo nei giorni scorsi con il partner a causa di una furente (ma anche immotivata) gelosia. Prendetevi questa domenica per restaurare complicità e serenità. Una bella passeggiata all’aperto è quel che ci vuole.

Pesci

Amici dei Pesci, in questa domenica si prevedono momenti bollenti. Avete un fascino e un sex appeal irresistibile e chi vi sta intorno non potrà non accorgersene. Sia i single che i fidanzati passeranno diverse ore sotto le lenzuola.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

