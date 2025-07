Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi si prospetta movimentata e interessante. Potreste ricevere una telefonata o un messaggio imprevisto che potrebbe alterare il normale andamento del giorno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo martedì richiede serenità e pazienza. Nelle relazioni, sarà una buona mossa mettere da parte l’orgoglio. Seguite invece le vostre emozioni.

Gemelli

Cari Gemelli, mente vivace e brillantezza nello spirito. Sfruttate questa giornata per riprendere progetti che avevate lasciato in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la vostra emotività sarà particolarmente intensa. Ciò vi renderà più empatici, ma anche un po’ vulnerabili. Evitate discussioni accese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 luglio 2025), avrete voglia di attirare l’attenzione e di brillare. Le stelle sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere un riconoscimento inaspettato.

Vergine

Cari Vergine, la vostra consueta attenzione ai dettagli verrà premiata. Se riuscirete a rimanere concentrati, potrete avere una giornata produttiva.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate un po’ di equilibrio, in questa giornata potreste vivere alcune oscillazioni emotive, ma nulla che non voi non possiate gestire con il vostro solito tatto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna vi rende più meditativi e ponderati. Sarà un buon momento per lasciare andare ciò che non vi serve più.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete energia e motivazione dalla vostra parte. Sarà un giorno ideale per avviare un nuovo progetto o per dedicarvi a qualcosa che vi stimola mentalmente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affrontare responsabilità e impegni non sarà un problema per voi, grazie al vostro solito impegno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 luglio 2025), avvertite l’esigenza di novità e stimoli diversi. Le stelle favoriscono incontri interessanti e conversazioni fuori dal comune. Un amico potrebbe farvi un torto, prima di reagire male d’impulso, confrontatevi.

Pesci

Cari Pesci, sarà una giornata che invita alla dolcezza e all’attenzione ai dettagli. In ambito lavorativo, potrebbero esserci dei contrasti.