Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi spinge a rimettervi in moto: Saturno vi chiede rigore, ma Marte vi dà benzina. Attenzione a una persona che cambia atteggiamento. Settimana ideale per sistemare una questione burocratica o familiare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Urano nel segno continua a muovere le fondamenta. Forse cambiate idea su qualcosa che davate per certo. In amore, una parola sbagliata può ferire: sceglietela con cura. Occasioni di guadagno tramite contatti esterni.

Gemelli

Cari Gemelli, i pianeti vi stimolano con novità, ma anche con dubbi. La comunicazione è tutto: potete conquistare (o perdere) in base a come parlate. Una persona del passato ritorna con un messaggio insolito.

Cancro

Cari Cancro, le ultime fatiche iniziano a dare frutti. In amore, si apre un nuovo ciclo: chi ha resistito alla tempesta ora può rilassarsi. Attenti solo a qualche tensione familiare. Luna favorevole per trattare o firmare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 agosto 2025), non tutto è facile, ma avete la forza per superare gli ostacoli. Il cuore batte forte, ma qualcuno non è ancora pronto come voi. Nei prossimi giorni, occasione per brillare sul lavoro o in pubblico.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di silenzio per ascoltarvi davvero. L’amore chiede sincerità, anche se fa male. Il lavoro offre spunti importanti: eliminate il superfluo, concentratevi sul concreto. Energia in rialzo.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo giorni di incertezza, torna la voglia di fare. Venere vi aiuta a vedere con occhi nuovi una persona vicina. Possibili sviluppi in un progetto creativo. Un viaggio breve o una gita vi rigenera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sembrate calmi, ma dentro avete un vulcano. Le emozioni crescono, specialmente in amore. Attenzione però a non cercare complicazioni dove non servono. Affari e contratti da valutare con prudenza.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è voglia di cambiamento, ma anche bisogno di stabilità. Alcuni sogni vanno rivisti. In amore, siete più intensi del solito. Il lavoro offre una sfida interessante, ma richiede pazienza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una settimana in cui potete costruire qualcosa di importante. Il cielo parla di responsabilità, ma anche di ispirazione. Amore in recupero, specialmente se c’è stato silenzio o distanza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 agosto 2025), siete sotto l’influsso di Mercurio e Urano: idee geniali ma tanta confusione. Scrivete, annotate, non improvvisate. In amore, parole che illuminano. Attenti solo all’ansia da prestazione.

Pesci

Cari Pesci, questa settimana siete sintonizzati su una frequenza alta. L’intuizione vi guida, anche nei momenti incerti. In amore, chi vi capisce davvero ora si avvicina. Denaro: controllate spese impulsive.