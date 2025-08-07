Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dà energia fisica, ma attenzione alle esplosioni emotive. Se dovete affrontare un chiarimento, fatelo entro giovedì. Amore passionale, ma nervoso. Il lavoro richiede scelte rapide: colpite nel segno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i pianeti vi sorridono per quanto riguarda casa e affetti. Ritroverete serenità con una persona che sembrava lontana. Affari immobiliari o familiari da rivedere. Nella seconda parte della settimana torna l’eros.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione è il vostro asso nella manica: ottimo periodo per trattative, scritture, presentazioni. Amore vivace, ma c’è bisogno di più profondità. Chi vi ama, pretende di più.

Cancro

Cari Cancro, inizia una fase nuova in amore: qualcosa rinasce o qualcosa finisce, ma sarà un bene comunque. Denaro sotto osservazione: piccole spese da evitare. Fascino magnetico nel weekend.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 agosto 2025), avete energia da vendere e carisma da leader: usateli bene, soprattutto nelle relazioni professionali. In amore, chi vi sfida vi attrae. Ma serve anche dolcezza. Investimenti da valutare con prudenza.

Vergine

Cari Vergine, siete in una fase di visione nitida: vedete lontano, soprattutto nel lavoro. Buoni contatti, nuove collaborazioni. L’amore però chiede più partecipazione emotiva. Non basta il dovere.

Bilancia

Cari Bilancia, avete voglia di leggerezza, e il cielo vi asseconda. Serate piacevoli, incontri stimolanti. Venere protegge i rapporti, ma chi è indeciso rischia di perdere un’occasione. Novità in arrivo da lontano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, volete andare a fondo, come sempre, ma non tutti vi seguono. Evitate i giochi mentali: l’amore va vissuto con più chiarezza. Nel lavoro, una persona autorevole vi osserva. Attenti ai dettagli.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di partire, cambiare, esplorare torna fortissima. Se non potete viaggiare davvero, fatelo con la mente o con un nuovo progetto. L’amore è avventuroso, ma occhio ai colpi di testa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state lavorando per il futuro, e il cielo vi sostiene. Una proposta professionale merita attenzione. In amore, meno rigidità e più ascolto. Una persona potrebbe sorprendervi… se la lasciate fare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 agosto 2025), siete dentro un ciclone creativo: idee geniali, ma attenzione a non bruciare le tappe. L’amore vive di emozioni improvvise: incontri speciali, anche karmici. Il fisico chiede riposo.

Pesci

Cari Pesci, i sogni parlano chiaro e le sensazioni non mentono. Fidatevi dell’intuito: vi guida bene. In amore, romanticismo in aumento. Una vecchia fiamma può riapparire. Il lavoro va avanti, ma serve più concretezza.