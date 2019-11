Oroscopo Branko oggi 6 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 6 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna in Pesci potrebbe crearvi qualche fastidio a livello fisico, in particolare allo stomaco e alla circolazione. Ottime novità invece per quanto riguarda il lavoro, gli affari e tutte le questioni pratiche. In generale avete un quadro astrale positivo, con pianeti importanti che vi proteggono. Mercurio ora in Scorpione poi in Sagittario regalerà ottime possibilità di raggiungere i vostri obiettivi entro l’anno.

Toro

Cari Toro, la Luna piena nel vostro segno vi accompagna e vi protegge, rendendovi protagonisti assoluti di questo periodo dell’anno sotto tutti i punti di vista: al top l’amore, la famiglia, le amicizie e in generale tutti i rapporti personali. Venere e Giove portano viaggi e nuovi incontri. Sul lavoro non siete ancora pronti per prendere decisioni drastiche e impegnative.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata secondo l’oroscopo di Branko in cui siete particolarmente diffidenti e sospettosi, soprattutto sul lavoro. Non vi fidate totalmente delle persone che vi circondano e dei vostri colleghi, perché pensate che possano mettervi il bastone fra le ruote. Non trascurate la cura della salute, perché potreste avere qualche acciacco di stagione, e il partner.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna in pesci vi rende nella giornata di oggi e in quella di domani particolarmente creativi e carichi di energie: una positività da riversare soprattutto sul lavoro, per portare avanti ambiziosi progetti e farvi notare tra colleghi e superiori. Marte e Plutone dissonanti vi invitano a non trascurare la salute e il fisico. In amore potreste fare grandi passi in avanti, come il matrimonio.

Leone

Cari amici del Leone, in questi giorni potrebbero svilupparsi parecchi litigi e scontri nell’ambiente che vi circonda, dal lavoro alla famiglia. Il consiglio che vi diamo è quello di tenervi alla larga, perché altrimenti con il vostro carattere forte potreste causare danni maggiori. Chi vi vuole male è spietato e disposto a tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote.

Vergine

Cari Vergine, periodo piuttosto sottotono e altalenante per il vostro segno. Alternate giornate positive ad altre in cui fate grande fatica. Sul lavoro avete avviato progetti importanti e ambiziosi, ma già oggi non siete più così convinti. L’oroscopo di Branko di oggi prevede anche qualche acciacco fisico e possibili litigi con le persone per voi importanti. Le liti in amore avranno lieto fine.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno congiunto a Plutone in Capricorno vi crea più di qualche fastidio e disturbo. In generale un periodo altalenante, perché questo disturbo non si presenta sempre, ma solo occasionalmente. Sul lavoro otterrete soddisfazioni e guadagni, dovete soltanto osare e mettervi maggiormente in mostra. Tanta passione in amore.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, una giornata particolarmente fortunata per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko. Nettuno e Plutone vi invitano a rinnovare la vostra vita: se ci sono aspetti che non vi soddisfano più, è il momento di darci un taglio e ripartire da zero. Siete potenti e non temete nulla, neanche di prendere decisioni davvero radicali: un po’ di incoscienza non fa male.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko vi vede pieni di idee e ambizioni, ma nella giornata di oggi non avere la forza per metterle in pratica. Le stelle infatti non sono dalla vostra parte: la Luna è passata in Pesci e questo non è certo un transito felice. Nel weekend per fortuna le cose andranno meglio e il vostro segno tornerà a brillare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti familiari. Sul lavoro non vi fermate mai.

Capricorno

Capricorno, in amore nella giornata di oggi 6 novembre 2019 siete particolarmente nostalgici: forse una persona del passato è tornata a bussare alla vostra porta. Nella coppia possibile qualche tensione: non dimostratevi troppo fragili nei rapporti con il partner. Sul lavoro invece siete duri come la roccia. Favoriti i viaggi.

Acquario

Cari Acquario, periodo piuttosto confuso per il vostro segno, ma a voi questo non spaventa. Riuscite a dare il massimo proprio nelle difficoltà: la coppia Mercurio-Scorpione vi fa dare il massimo in ogni campo e dimostrare quanto davvero valete. Abbiate anche la furbizia di non sbandierare tutto ai quattro venti. In amore grande passione e fortuna.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko oggi vi invita a fare attenzione perché avete Venere e Giove sono dissonanti. Eppure questo non comprometterà di molto le vostre possibilità di successo, perché al tempo stesso avere dalla vostra parte ben cinque astri: Marte, Saturno, Plutone, Nettuno, Urano. Periodo propizio per chi vuole cambiare vita.

