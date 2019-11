Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi vede davanti ad alcune scelte importanti. Dopo giorni di riflessione, avete deciso di affrontare di petto alcuni problemi che vi hanno assillato nelle scorse settimane. Siete consapevoli di avere commesso alcuni errori, ma adesso volete solo recuperare.

TORO

Cari Toro, in questa giornata le stelle vi regalano momenti di relax, durante i quali smetterete finalmente di pensare ai problemi lavorativi che vi tormentano. In più, finisce anche il periodo dell’opposizione di Venere al vostro segno, dunque aspettatevi un miglioramento netto della vita di coppia. Se siete single, aspettate ancora prima di tuffarvi in nuove avventure.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi garantisce una giornata tranquilla, anche se a tratti sottotono. Siete un po’ stufi della monotonia della vostra routine, sognate un viaggio ma al momento non siete messi bene a livello economico. In più, non mancheranno alcuni dubbi in amore: cercate il dialogo con il partner, senza essere ossessivi. Evitate le discussioni.

CANCRO

Cari amici del Cancro, le stelle vi regalano una giornata davvero ottima sotto tutti i punti di vista. In questi giorni avete avuto parecchie gatte da pelare, ma adesso finalmente potete smettere di guardare al passato. Certo, i vostri problemi non si risolveranno all’istante, ma in questo mercoledì potrete finalmente respirare.

LEONE

Cari Leone, la vostra settimana migliora di giorno in giorno. È iniziata molto male, tra litigi e malumori, ma adesso va in crescendo. In questo mercoledì 6 novembre 2019, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, aspettatevi buone notizie in famiglia, ma anche qualche incontro galante assolutamente inaspettato. Preparatevi al meglio e approfittate di tutto il tempo a vostra disposizione per costruire, mattone dopo mattone, la vostra felicità.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 6 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi mercoledì 6 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 6 novembre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, perché siete così nervosi? In questo mercoledì sarà meglio starvi alla larga, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, visto che morderete come non mai. C’è qualcosa che non vi lascia tranquilli, ma le stelle vi consigliano di moderare il vostro comportamento e di non prendervela con chiunque vi capiti a tiro. Evitate scontri e discussioni, sarà meglio per tutti.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le ansie dei giorni scorsi sono alle spalle. Adesso pensate solo a divertirvi insieme alle persone che vi vogliono bene. Rimandate a domani qualsiasi decisione delicata.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI