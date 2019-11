Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, aspettatevi una giornata di grandi sorrisi e voglia di fare. Le stelle hanno in serbo per voi un mercoledì molto positivo, durante il quale avrete il desiderio di fare quante più cose possibile. È il momento giusto per organizzare un viaggio, o prendersi comunque una pausa dalla routine quotidiana. Magari insieme al partner o a un amico speciale.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente in forma. Per voi, in questa fase delicata nella quale il lavoro non vi dona molte soddisfazioni, l’amore rimane in primo piano: il vostro obiettivo quotidiano è di passare del tempo con il partner, lontani da ansie e preoccupazioni. Fate in modo di ritagliare uno spazio solo vostro: non ve ne pentirete affatto.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, in questo periodo della vostra vita è l’ansia a farla da padrona. Sul lavoro, siete stati incaricati di portare a termine un progetto molto delicato e impegnativo e al momento non avete tempo per dedicarvi ad altro. Famiglia, partner e amici un po’ ne risentono, ma sapranno aspettarvi: date il meglio di voi stessi per concludere al meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox arriverà qualche contrattempo a farvi perdere la pazienza. Cercate di resistere alla tentazione di mandare tutto all’aria: riuscirete a superare tutto, basta il giusto impegno. Le stelle saranno al vostro fianco affinché torni presto il sereno nella vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia una giornata ricca di opportunità. Avrete diverse possibilità di dimostrare di che pasta siete fatti, sia nel lavoro che in alcuni rapporti abbastanza problematici. L’obiettivo di oggi deve essere quello di mettervi in mostra, senza risultare però egoisti o vanesi.

PESCI

Cari amici dei Pesci, è un buon momento per quanto riguarda il lavoro: nuove opportunità, vecchie conoscenze che tornano e un entusiasmo quasi contagioso. Peccato che, sull’altro lato della medaglia, ci sia una recente delusione d’amore difficile da digerire: cercate di mettervi il passato alle spalle, in qualche modo. Solo così riuscirete a essere davvero liberi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dell’Acquario: avete voglia di fare, un entusiasmo contagioso e qualità immense. Dovete per forza sfondare in questo mercoledì 6 novembre: è il vostro giorno fortunato.

