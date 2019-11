Oroscopo oggi: martedì 5 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 5 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 5 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, è una fase abbastanza delicata della vostra vita, durante la quale tensioni e preoccupazioni si accumulano sempre di più. Molti di voi hanno alcune questioni legali da risolvere e questa situazione complicata ha dirette conseguenze sul vostro nervosismo. Cercate di resistere, presto arriveranno momenti migliori.

Toro

Amici del Toro, nonostante non vi sentiate particolarmente in forma, avete alcune questioni da portare avanti con la massima urgenza. Progetti di lavoro ma anche di vita privata, cose che sognavate da tempo e che siete vicini a realizzare. Le stelle, secondo l’oroscopo di oggi, vi consigliano quindi di stringere i denti e continuare ad andare avanti, senza pensare troppo allo stress che state accumulando.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno vivendo una fase di grande agitazione, dovuta soprattutto ad alcuni problemi di cuore. La persona che amate, negli ultimi giorni, è diventata più sfuggente che mai. In questa settimana, tutti i nodi verranno al pettine: riuscirete a far sopravvivere una storia che sembra naufragare? Mettetecela tutta, le stelle cercheranno di assistervi.

Cancro

Cari Cancro, in questi giorni siete assillati da una serie di preoccupazioni sul lavoro. Ultimamente avete dovuto superare ostacoli di ogni tipo, delusioni da colleghi che sembravano essere amici e progetti andati male. In questo martedì 5 novembre, l’obiettivo è costruire un’alternativa e trovare di nuovo un obiettivo.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di oggi è arrivato il momento di affrontare con il partner quell’argomento che state rimandando da troppo tempo: c’è qualcosa che non va nella vostra relazione? L’oroscopo di oggi vi consiglia di risolvere tutto al più presto, per poter guardare con rinnovato entusiasmo agli altri settori della vostra vita.

Vergine

Cari Vergine, preparatevi a una settimana da vivere a tutta birra. Sono in arrivo per voi giornate molto impegnative, ma anche dense di soddisfazioni. Sul lavoro, ad esempio, dove dopo un periodo di appannamento ritroverete il vostro smalto e l’intuito che vi ha resi importanti per la vostra azienda. Ma anche sull’amore, soprattutto se siete single e vogliosi di nuove avventure.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, nella giornata di oggi, si renderanno protagonisti di momenti di grande positività. Buonumore e voglia di fare vi renderanno invincibili. Sarete favoriti anche negli affari: grazie al vostro fiuto, ci sono ottime possibilità di guadagni facili. Qualche battibecco in arrivo in amore, ma niente che non possiate risolvere con un po’ di pazienza.

Scorpione

Amici dello Scorpione, state molto attenti alle vostre scelte. Secondo l’oroscopo di oggi, infatti, potreste compiere degli errori di valutazione per i quali vi pentirete amaramente. Se dovete prendere decisioni importanti, accettate i consigli di chi ne sa più di voi. Andateci con i piedi di piombo. Se siete single, invece, avrete buone occasioni di conoscere una persona interessante.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario aspettavano da tempo questa giornata. Un importante avvenimento, per il quale non stavate più nella pelle, vi renderà impegnati per tutto questo 5 novembre. Godetevi appieno ogni momento, perché presto torneranno i problemi.

Capricorno

Amici del Capricorno, in questa parte centrale della settimana avrete il tempo necessario per godervi un po’ di relax. Nonostante il lavoro e gli impegni familiari, avrete modo di trovare del tempo solo per voi. Ricaricate le batterie e fate il pieno di belle emozioni, magari insieme al partner e agli amici di sempre. Per le preoccupazioni ci sarà tempo nei prossimi giorni.

Acquario

Amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi – 5 novembre 2019 – vi vede tornare finalmente protagonisti in amore. Alcuni di voi sono appena usciti dal tunnel di una crisi sentimentale, mentre altri si stanno rialzando con fatica da una grossa delusione. In ogni caso, questo martedì è perfetto per chi vuole ricominciare: fatevi avanti e non guardatevi più alle spalle.

Pesci

Cari Pesci, siete arrivati al punto in cui avete molte cose da rifare da zero nella vostra vita. Per alcuni, l’amore è stata una grossa delusione e adesso non c’è più spazio per i sentimenti. Per altri, invece, è il lavoro la fonte principale di stress. In ogni caso, in questo martedì 5 novembre le stelle vi consigliano di cercare nuove soluzioni ai vostri problemi. La Luna vi aiuterà a fare la scelta giusta.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

