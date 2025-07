Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, il fine settimana in corso promette energia e voglia di agire. Cercate di moderare l’impulsività. E’ un buon momento per prendere decisioni ponderate sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a proteggere le vostre emozioni, favorendo relazioni stabili e momenti di dolcezza.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione è al centro del vostro fine settimana. Approfittate di queste giornate per risolvere vecchi contrasti e migliorare i rapporti interpersonali.

Cancro

Cari Cancro, dedicate tempo alle persone care e a voi stessi per recuperare serenità. Evitate discussioni inutili e coltivate la pazienza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 luglio 2025), l’energia è alta ma è importante mantenere l’equilibrio per evitare tensioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, questo fine settimana vi aiuterà a fare passi avanti.

Vergine

Cari Vergine, le stelle indicano la necessità di rallentare e organizzare meglio le vostre giornate di questo inizio luglio 2025.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia è protagonista in questo fine settimana d’estate. Le coppie vivranno momenti di grande complicità, mentre i single avranno nuove opportunità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le emozioni sono intense e vanno gestite con equilibrio. In amore, evitate polemiche e mantenete la calma.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di libertà e novità è forte. Dedicate il fine settimana alle passioni e a momenti di relax. In amore, mantenete un dialogo aperto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il fine settimana in corso invita a riflettere sugli obiettivi a lungo termine. Le relazioni richiedono pazienza e attenzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 luglio 2025), creatività e voglia di cambiamento sono favorite. È un buon momento per chiarire malintesi e aprirsi a nuove idee.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità è accentuata: dedicate tempo al benessere personale e alle persone care. Affrontate le difficoltà con calma e pazienza.