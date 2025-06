Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata favorevole per concludere trattative e avviare nuovi progetti. In amore, Venere nel segno e Marte in Leone promettono emozioni intense.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in Vergine illumina il settore dell’amore: è il momento di rafforzare i legami affettivi. Attenzione però a difendere le proprie posizioni in ambito lavorativo e familiare.

Gemelli

Cari Gemelli, prudenza in salute: la Luna aggressiva in Vergine amplifica gli effetti di ciò che si assume. Possibili tensioni familiari, ma l’amore è passionale

Cancro

Cari Cancro, il primo quarto di Luna in Vergine favorisce il lavoro e gli affari. Evita confronti diretti in ambito professionale. In amore, la pazienza sarà la tua alleata.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 giugno 2025), energia e determinazione ti accompagnano grazie all’influsso di Marte. È il momento di eliminare ciò che non serve più, sia in ambito lavorativo che affettivo.

Vergine

Cari Vergine, la distanza emotiva potrebbe derivare da preoccupazioni o terze persone: valutate attentamente le vostre mosse. Una persona vicina potrebbe farvi una proposta inaspettata da considerare con attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna in questo fine maggio è in ottimo aspetto; se ci sono stati diverbi, ora si possono superare. Miglioramento nella creatività; dedicate particolare cura alla pelle.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata favorevole per concludere trattative e avviare nuovi progetti. In amore, Venere nel segno e Marte in Leone promettono emozioni intense

Sagittario

Cari Sagittario, la situazione professionale è molto intrigante. I cuori solitari dovrebbero iniziare a frequentare gente nuova. Se una persona è già presente nel tuo cuore, organizza un bell’incontro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata ricca di energia e positività. Lavoro? Attenzione e determinazione

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 giugno 2025), torna la voglia di amare; anche i single potrebbero fare incontri speciali. Per quanto riguarda il lavoro, possibile svolta rispetto al recente passato. Ritrovate equilibrio psicofisico.

Pesci

Cari Pesci, valutate se accettare una situazione insoddisfacente o dire basta; le coppie in crisi si sono date un’altra chance, ma gli esiti sono incerti. Sentite di non essere stati presi abbastanza sul serio.