Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte in Leone accende i tuoi motori e ti spinge a rincorrere obiettivi con audacia. Il mattino è energico, il pomeriggio più riflessivo. In amore si sblocca una questione rimasta in sospeso: una telefonata o un messaggio porta chiarezza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, attenzione a una Luna un po’ distratta che consiglia di non forzare certi equilibri, soprattutto sul lavoro. Una firma? Meglio attendere giovedì.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere in posizione favorevole risveglia il desiderio, ma anche la testa ha bisogno di stimoli. Potresti ritrovarti a flirtare senza nemmeno volerlo. Il lavoro ti chiede presenza e pazienza: qualche ritardo non è una bocciatura.

Cancro

Cari Cancro, la Luna suggerisce di fare ordine nelle finanze, specialmente in vista di una spesa importante a metà mese.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 agosto 2025), la giornata si apre con un frizzante bisogno di dire, fare, spiegare. Hai un’idea in tasca che può portarti lontano, se condivisa con le persone giuste. In amore, chi si è allontanato potrebbe tornare.

Vergine

Cari Vergine, se hai da chiarire, fallo ora. Viaggi e spostamenti sotto buoni auspici: chi lavora con il pubblico oggi brilla.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo odierno parla di emozioni antiche che ritornano. Non lasciarti sopraffare: usa ciò che hai imparato. È una giornata buona per sistemare questioni familiari o domestiche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore, qualcuno bussa al tuo cuore con dolcezza. Evita contrasti con superiori: meglio rimandare ogni discussione a dopo il 6.

Sagittario

Cari Sagittario, con il Sole e Marte nel segno, sei il protagonista assoluto del giorno. La tua presenza si fa notare, la tua voce ha peso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se devi proporre qualcosa, fallo adesso. L’amore è passionale, impetuoso: c’è chi non ti resiste. Un invito improvviso può cambiare la serata. Fase di raccolto per chi lavora in proprio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 agosto 2025), Mercurio nel tuo segno ti rende strategico e lucidissimo. Oggi sei un passo avanti rispetto a chi ti circonda. Ottima giornata per definire contratti, parlare con consulenti, firmare documenti.

Pesci

Cari Pesci, in amore, un atteggiamento più morbido porta risultati: chi ti ama non ha bisogno solo della tua efficienza, ma anche del tuo calore.