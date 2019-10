Oroscopo Branko oggi 4 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi avete Marte in opposizione e per voi non sarà affatto una passeggiata. Questa situazione rimarrà per molto tempo, quindi preparatevi a un periodo decisamente duro. Pensate positivo, però: avrete l’occasione di fortificare il vostro carattere e soprattutto di scoprire chi, tra le persone che vi stanno accanto, vi vuole veramente bene. In questa giornata saranno favoriti accordi di lavoro e incontri con persone che vengono da lontano.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko Marte per voi avrà un effetto molto positivo. Il suo passaggio in Bilancia, infatti, vi regalerà nuova linfa vitale e tanta forza da investire in nuove imprese, soprattutto sul lavoro. Dovrete affrontare un periodo di lavoro duro e tanta fatica, ma siete pronti e stimolati. Buone notizie anche in amore, visto che tornate a essere un po’ fortunati anche da questo punto di vista.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko sono in arrivo per voi tante novità. In questo venerdì 4 ottobre 2019 e in tutto il weekend avrete un’ondata di buona fortuna proveniente da Marte in Bilancia. Non siete persone adatte a discussioni diplomatiche, visto che andate sempre allo scontro, ma oggi riuscirete a controllare i vostri nervi e i risultati saranno strabilianti. Tanta passione amorosa in arrivo, soprattutto se siete single: scegliete bene il vostro potenziale partner.

Cancro

Cari Cancro, Saturno in Capricorno riesce a smontare anche l’entusiasmo incredibile che avete ottenuto nei giorni scorsi. Non passerete un buon periodo in questa giornata, anche perché dovrete stare attenti a tutte le cose più importanti della vostra vita. Fate sentire tutta la vostra protezione verso la famiglia, in un momento delicato come questo. Nel weekend, poi, spazio per fortuna all’amore e al relax, senza più i grossi pensieri che avete oggi.

Leone

Cari amici del Leone, oggi sentite l’influenza di Mercurio soprattutto in ambito familiare. Il passaggio del pianeta in Scorpione coinciderà infatti con molte discussioni, che potrebbero sfociare anche in aspri litigi. Cercate di mantenere i nervi saldi e approfittate invece del passaggio di Marte in Bilancia, che vi regalerà nuove energie per andare avanti. La Luna, invece, sarà foriera di buone nuove in amore. Sul lavoro non va tutto come dovrebbe, ma non è un problema che vi ponete al momento.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko finalmente a lavoro tutte le attenzioni sono su di voi. Avete passato mesi a sudare e lavorare duro per ottenere risultati e non avete mai avuto alcuna soddisfazione. Negli ultimi giorni, invece, il vento sembra cambiato e adesso le luci della ribalta sono tutte puntate su di voi. Aumenteranno le responsabilità e questo fa un po’ paura, però avete tutte le carte in regola per continuare a fare bene. Abbiate fiducia in voi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete nel vostro mese zodiacale e le stelle hanno pensato di farvi un ulteriore regalo. La Luna entra in Sagittario e con Giove vi regala idee, soluzioni e opportunità in molti ambiti. In questo periodo concentratevi soprattutto sui vostri guadagni, visto che sarà possibile ottenere premi e riconoscimenti finanziari che prima sognavate soltanto. Non trascurate però l’amore, né la famiglia. Ci sarà qualcuno che dovrete difendere oggi.

Scorpione

Cari Scorpione, state vivendo un periodo di grande forma anche grazie all’ingresso di Mercurio nel vostro segno. Se di solito siete persone ansiose e sprovvedute, in questo momento invece siete lucidi come non mai. Avete capacità di analisi e di critica su molti ambiti della vostra vita, compreso quel lavoro che non vi dà questa grande soddisfazione. E allora via con le ricerche di un’alternativa: le stelle sono al vostro fianco.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko questo autunno che vi accingete ad affrontare vi darà molti pensieri, ma anche soddisfazioni. Soprattutto nella sua fase finale. In attesa del mese di dicembre, decisamente fortunato per voi, dovete resistere più che potete. Oggi, ad esempio, la Luna vi tirerà qualche scherzetto nella vita privata: se state affrontando una crisi di coppia, preparatevi a nuovi litigi. Se siete single in cerca di anima gemella, aspettate momenti migliori.

Capricorno

Cari Capricorno, dopo una fase di grande cannibalismo sul lavoro, dove avete colto opportunità e scalato gradi nella gerarchia, adesso è il momento di mantenere salda la posizione assunta. Negli ultimi giorni, infatti, è successo qualcosa che ha minato le vostre certezze: le stelle vi consigliano di non arretrare neanche di un passo, ma di coltivare anche altri aspetti professionali, come i rapporti con colleghi e superiori. Siate prudenti, ma sempre ambiziosi. E godetevi l’amore del vostro partner.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, quante novità nella vostra vita. Gente che entra e gente che esce, opportunità che cogliete al volo e altre che lasciate cadere. State vivendo una fase confusa e stimolante della vostra esistenza: Marte in Bilancia però vi aiuterà a sopportare la pressione e a gestire bene anche il vostro tempo libero. Stasera avrete l’opportunità di divertirvi, approfittatene senza rimorsi.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko del 4 ottobre, la vostra giornata sarà piena di sorprese, anche se non tutte positive. Vi stupirà. ad esempio, quanto possa farvi bene una discussione, accesa ma costruttiva, con una persona a cui tenete molto. Il vostro rapporto ne uscirà rafforzato. Qualche problema burocratico invece vi rallenterà molto: cercate di mantenere la calma anche in questa situazione, riuscirete comunque a uscirne agilmente.

