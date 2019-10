Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, venerdì 4 ottobre 2019, come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle per realizzare il suo celebre oroscopo, tra i più consultati e apprezzati in Italia. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox dovreste approfittare della mattinata di oggi per risolvere qualcosa di importante, avete procrastinato troppo a lungo e dovete battere il ferro finché è caldo. In serata potreste avvertire un calo delle energie, di pari passo aumenterà il nervosismo. Siate prudenti e prestate attenzione soprattutto all’amore, che sta attraversando una fase delicata. Sfruttate appieno il fine settimana.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi segna in una fase di recupero. L’inizio settimana ha portato a galla diversi problemi che vi hanno messo di malumore, per fortuna questa sarà una giornata positiva, riposate nel fine settimana. Ultimamente avete avuto la sensazione che non tutti riuscissero a capire il vostro punto di vista, vi sentite incompresi, come se non ci fosse spazio per le vostre emozioni. Vi presentate al mondo come persone forti e tranquille, ma in realtà avvertite una grande fragilità interiore e vorreste soltanto il supporto di una persona cara.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, avvertite il bisogno di mettere i puntini sulle i in questo periodo, siete stufi delle incomprensioni. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi vi permetterà di sistemare le vostre questioni lasciate in sospeso, i problemi degli ultimi mesi troveranno finalmente una conclusione grazie alla vostra determinazione. Non volete rinunciare alla polemica, ma non dovreste usarla come vostra arma di battaglia.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede per voi una giornata positiva, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a chiarire qualche idea nebulosa. Avete bisogno di capire se la persona che è al vostro fianco è quella giusta, se i sentimenti che provate derivano dall’amore o dall’abitudine e per voi non sarà un compito facile. Non rimandate, se avete capito cos’è che vi fa star male dovreste approfittare del coraggio di questo momento per buttare fuori tutto.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede una giornata all’insegna dell’amore. Se provate da tempo emozioni forti nei confronti di qualcuno, dovreste finalmente dichiararvi perché questo è il momento giusto. Chi invece è stato tradito o ferito, vorrà prendere le distanze. Da tempo rimuginate sul da farsi, non avete mai trovato il coraggio di tagliare il cordone ombelicale, ma le stelle sono dalla vostra.

VERGINE

Cari Vergine, Paolo Fox prevede per voi una giornata positiva ed energica per questo 4 ottobre. Anche se la Luna è dissonante, per voi ci saranno dolci sorprese soprattutto in amore. Chi ha vissuto alcuni dissapori di recente o ha preso le distanze dal partner, potrà recuperare durante il weekend.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone. Sarà una giornata di forza per voi, in particolare per l’amore: se volete conquistare, lanciatevi senza paracadute!

