Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Venerdì 4 ottobre 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata altalenante per voi ma che partirà per il verso giusto. Qualche contrattempo nel pomeriggio invece vi metterà di cattivo umore, cercate di non affrettarvi e di procedere con calma e serenità, evitate di raccogliere provocazioni esterne, fatevi scivolare le offese di dosso evitando di rovinarvi il weekend.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, questa sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox. Potreste andare incontro a qualche ripensamento sentimentale, state rivalutando molto i vostri rapporti ultimamente e continuate a pensare a qualcuno con cui avete tagliato i ponti in passato. Se credete di aver sbagliato o che questa persona possa garantirvi serenità, non sarà allora un errore tornare sui vostri passi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovrete tenere gli occhi ben aperti per poter riconoscere una grande occasione, che potrebbe donarvi grandi emozioni. La sfera professionale è in crescita, le stelle sono dalla vostra parte e vi accompagnano lungo la strada del successo, anche se potrebbero persistere problemi con i colleghi o superiori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nuove possibilità professionali si stagliano all’orizzonte. Secondo Paolo Fox, questa sarà una giornata di nuovi inizi, non lasciatevi intimorire dalle scelte per il futuro, anche perché il prossimo anno sarà ricco di novità e grandi sfide. L’amore è la sfera che vi desta più preoccupazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il vostro sarà un weekend interessante da ogni punto di vista. Grazie a Saturno riuscirete a mettere da parte anche quei piccoli problemi che tenteranno di stroncare la vostra felicità. L’amore è al centro dei vostri pensieri, trovate il coraggio di confessare ciò che provate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox parla della vostra stanchezza non soltanto fisica ma anche mentale, una condizione che influenza i vostri rapporti interpersonali. Chi è incappato in qualche questione legale potrebbe trovare una soluzione adatta entro la fine dell’anno.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi venerdì 4 ottobre 2019: le previsioni, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 ottobre 2019

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: novità all’orizzonte vi metteranno di buonumore, non abbiate paura di testare quali sono i vostri limiti, la strada per il successo è in salita ma la vista dalla vetta sarà meravigliosa anche grazie agli sforzi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE