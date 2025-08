Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, energia e coraggio caratterizzeranno tutta la settimana. I rapporti si consolidano o si rinnovano con intensità. Sul lavoro è tempo di dimostrare il proprio valore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, periodo all’insegna della stabilità. Le emozioni sono intense ma gestibili. Attenzione a non irrigidirsi troppo in ambito sentimentale.

Gemelli

Cari Gemelli, avete una grande voglia di comunicare. L’amore è vivace e stimolante, con occasioni per nuovi incontri. Il lavoro richiede concentrazione.

Cancro

Cari Cancro, emotività in primo piano. In amore potrebbero emergere chiarimenti necessari. Sul lavoro, imprevisti da gestire con calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 agosto 2025), siete protagonisti in questa settimana. L’amore si fa passionale e creativo.

Vergine

Cari Vergine, pragmatismo e concretezza vi accompagnano. E’ tempo di mettere in chiaro le cose in amore. Sul lavoro, pianificate con attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi sostiene portando armonia e fascino. In amore, momenti intensi e rilassanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi inizia una settimana di trasformazioni. In amore, profondità e passione. Sul lavoro, non mancheranno le sfide.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di libertà e avventura. Per quanto riguarda il lavoro, accettate nuove sfide con entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Determinazione e serietà vi guidano. In amore, maggiore apertura. Sul lavoro, momenti di stabilità e qualche novità positiva. Lunedì e martedì giorni produttivi, dedicate tempo anche a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 agosto 2025), creatività e idee brillanti vi verranno in aiuto. In amore, attenzione a non essere troppo distaccati.

Pesci

Cari Pesci, momenti di dolcezza e comprensione all’orizzonte. Sul lavoro, evitate le decisioni impulsive.