Oroscopo Branko oggi 31 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 31 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, in questi giorni avvertirete il forte impulso di scappare, non è un periodo facile per voi e da domani, con la Luna in Capricorno, vorrete organizzare soltanto qualcosa di leggero che rinnovi il vostro stile di vita e che magari coinvolga anche la famiglia. Lo stress si è accumulato ed è conseguenza della pressione insistente di Marte e Saturno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, secondo Branko l’oroscopo di oggi sarà all’insegna della serenità e dell’ottimismo. Saranno favoriti i viaggi e novità sul campo professionale, la Luna vi porta nel campo del rinnovamento e da domani arriverà in Capricorno, permettendovi d’iniziare il mese nuovo con qualcosa di concreto.

Gemelli

Cari Gemelli, siete polemici per natura ma a causa della forte opposizione di tre corpi celesti in Sagittario non sarete in grado di scaricare la vostra rabbia e ve la porterete dietro come un’ombra. Secondo Branko, avete bisogno di maggiore autocontrollo e questo mese di ottobre si chiuderà tenendo d’occhio l’aspetto burocratico.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo Branko Venere ormai si avvicina a Sagittario e la Luna con Giove vi aiutano a sistemare affari che potrebbero giovare alla vostra professione. Lasciate perdere le collaborazioni critiche perché non vi porteranno altro che stress. Novembre sarà un mese importante per alcune decisioni lasciate all’oblio, bisogna fare maggiore chiarezza e Mercurio sarà un ottimo alleato per colloqui.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna in Sagittario congiunta a Giove che porta con sé amore. Il mese di ottobre si conclude con una forte scarica di passione, da domani Venere porterà anche dolcezza nel vostro rapporto coniugale, ma anche nel rapporto genitori-figli. Nonostante qualche critica, saprete anticipare le difficoltà grazie a Marte in Bilancia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di Branko oggi vi spinge a evitare le discussioni in famiglia, non porteranno a nulla di buono. Il mese conclude con la Luna congiunta a Giove in Sagittario, vi piace trascorrere del tempo con i vostri cari ma in questo delicato momento astrale forse è il caso di limitare i danni.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi potete contare ancora sul favore della Luna in Sagittario che congiunta a Giove porterà fortuna e vi spingerà a prendere nuove decisioni nel lato finanziario/professionale della vostra vita. Marte ancora nel vostro segno richiama l’attenzione dell’altro sesso, si risveglia il desiderio.

Scorpione

Cari Scorpione, avete un debole per le cose che luccicano e per quelle che vi svuotano arbitrariamente il portafogli. La vostra natura vi porta a circondarvi di cose di cui non avete proprio bisogno, ma lo shopping compulsivo non è quello di cui avete bisogno al momento, anche se il compleanno si avvicina e quindi un piccolo regalo di consolazione non può creare tanti danni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi giovedì 31 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 31 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 31 ottobre 2019

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko segnala il mese di ottobre che conclude con una Luna nel vostro segno, un chiaro invito a ritrovare l’ottimismo perduto. Giove sta per lasciarvi, ma intende lasciare un’impronta. Approfittate della fortuna di questo giovedì anche nel campo sentimentale. Venere bussa alla vostra porta e farà di novembre il vostro angolo di paradiso.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vi mette in allerta sull’influenza negativa di Marte che vi è ormai contro dal 4 ottobre. Purtroppo dovrete convivere con questo pianeta fino al 18 novembre, fermo restando che sarà un ottimo alleato in campo professionale. In tempi di crisi, siete riusciti a portare a casa qualche successo anche grazie alla sua influenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko l’oroscopo di oggi darà importanza alle amicizie. Sarà importante per voi cedere a qualche confidenza, Giove del resto è determinato ad aiutarvi a realizzare il vostro segno nel cassetto, ma per tirarlo fuori servirà Mercurio in aspetto positivo. Aspettate la prossima settimana. La Luna di oggi congiunta a Giove stimola nuove conoscenze che potrebbero diventare grandi amicizie.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko conclude con il vostro segno sottolineando il detto: “Il bello deve ancora arrivare”. Il 2019 è un anno particolare per voi, ma vi attendono altri transiti astrali di grande forza fino alla fine dell’anno. La verità sarà la chiave della giornata, la Luna vi porterà a confrontarvi con nemici e avversarsi, salvaguardate il vostro interesse.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci