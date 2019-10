Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, siete alla ricerca di una soluzione per una questione tanto urgente quanto importante per voi. Anche se non sapete dove mettere le mani vi renderete presto conto che basta guardarsi indietro e utilizzare la propria esperienza. La diplomazia sarà poi lo strumento in più per uscire fuori dal problema con eleganza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è del tutto favorevole. Da quello che prevedono le stelle vi aspetta non solo un grande autunno, ma anche un magnifico 2020, pieno di successi e riconoscimenti. Sia in amore che sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, avete la fortuna delle stelle dalla vostra, ma il consiglio di Paolo Fox è quello di non adagiarsi troppo sugli allori. La fortuna è tale se veicolata da giuste azioni e da comportamenti rispettosi di voi stessi e del prossimo.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede piuttosto sottotono. Non potete più rimandare alcune decisioni e, siccome non vi sentite sicuri, state vivendo giornate di ansia e profonda irrequietezza. Alcune situazioni, però, necessitano un vostro intervento per cambiare. Fatevi coraggio.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, siete di fronte a un grande dubbio: concedere o no una seconda possibilità a chi continua a comportarsi non come vorreste? Forse dovete essere più pazienti, o forse è il momento di tagliare alcuni rami secchi. Fate le dovute valutazioni, ma poi prendete una decisione senza temporeggiare ulteriormente.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi consiglia di non continuare a insistere con un rapporto amoroso che non riesce a decollare. Come si dice? Se son rose fioriranno. Beh, non hanno fiorito, ma ci sono tantissimi altri fiori nel vostro giardino.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: un autunno fantastico chiuderà quest’anno per aprirne uno nuovo ricco di successi e riconoscimenti!

