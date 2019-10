Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, anche se siete inondati di cose da fare la buona notizia è che novembre sarà un mese molto risolutivo. Tutto ciò che è rimasto in pausa da settembre, appuntamenti o questioni pratiche, troverà uno sblocco che vi farà togliere di mezzo diverse incombenze. Anche in amore novembre saprà portare ottime novità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, molte contraddizioni potranno risolversi nel mese di novembre. Contraddizioni nel vostro modo di concepire la coppia, come anche nel percepire le nuove responsabilità sul lavoro: siete sicuri di essere sempre riusciti a tenere distinti e separati il piano personale da quello professionale?

GEMELLI

Cari Gemelli, questo giovedì 31 ottobre vi vede agitati e nervosi per via di una discussione che vorreste veder risolta in breve tempo e che, invece, sta andando per le lunghe. Non siate così impazienti, a volte bisogna rispettare i tempi altrui perché forzarli vorrebbe dire andare in contro a nuove tensioni.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi incoraggia a vivere le prossime settimane con tenacia e determinazione. In questa fase della vostra vita vi state scontrando con una serie di nuovi impegni e responsabilità, alcune delle quali vi sembrano troppo grandi per voi. Non temete, le stelle sono dalla vostra parte e vi arricchiranno di risorse che non sapevate di avere.

LEONE

Amici del Leone, siete in subbuglio sentimentale. Qualcuno vi attrae in un modo che non riuscite a controllare, ma dovete fare attenzione perché potrebbe trattarsi di qualcuno non adatto a voi, al vostro carattere e alle vostre esigenze amorose. Ricordatevi bene di quello di cui siete in cerca.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vedono in procinto di vivere un cambiamento importante. Non indietreggiate, dunque, di fronte al nuovo, ma andategli incontro con serenità: non sarà facile abituarsi a qualcosa di diverso, ma si tratta di un’ottima opportunità di crescita!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: cavalcate l’onda della fortuna e arricchite la vostra autostima, vi dimostrerete in grado di sapere far fronte a nuove responsabilità.

