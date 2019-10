Oroscopo oggi: giovedì 31 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 31 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questo mese di ottobre si chiude con qualche difficoltà per il vostro segno: ci sono tensioni e questioni ancora da chiarire, soprattutto nei rapporti con il partner. L’accoppiata Luna-Giove, infatti, non vi protegge e vi vede particolarmente sottotono. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi giovedì 31 ottobre vi vede particolarmente distratti e con la testa fra le nuvole. Ritrovate i giusti ritmi e rimettetevi in carreggiata, perché gli impegni che avete in agenda sono tanti e i problemi non si risolveranno da soli. Il consiglio è quello di staccare un giorno, ricaricare le pile, per poi ripartire in quarta.

Gemelli

Cari Gemelli, al top l’amore per il vostro segno nella giornata di oggi 31 ottobre 2019. Chi è single ed è alla ricerca di nuove conoscenze è assolutamente favorito: uscite e datevi da fare, le cose miglioreranno presto. Spesso infatti le cose belle accadono quando meno ve l’aspettate.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi questo giovedì 31 ottobre dovete fare particolare attenzione a diverbi e discussioni con le persone che vi circondano. I rapporti con le persone che vi circondano sono parecchio tesi, soprattutto in amore. Venere infatti non vi protegge, e potrebbe causare qualche scontro con il partner. Siate diplomatici.

Leone

Cari Leone, al top il lavoro per il vostro segno. Se siete alla ricerca di nuove avventure professionali e di un cambio importante nella vostra carriera, questo può essere il giorno più adatto. Portate avanti i vostri progetti, troveranno presto realizzazione. I vostri colleghi e capi apprezzano la vostra abnegazione, per questo potreste avere una promozione.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita a fare parecchia attenzione al portafogli. Ultimamente avete avuto molte spese, e adesso vi trovate a tirare un po’ troppo la cinghia. Spendete meno e risparmiate, se non volete avere sgradite sorprese. In amore tensione in vista con il partner: parlatevi e chiaritevi.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata in cui siete particolarmente energici e con voglia di fare. Le stelle infatti vi proteggono e vi sorridono, per cui portate avanti con entusiasmo tutti i vostri progetti: gli obiettivi non sono molto lontani dal raggiungimento. Ne avrete grandi gratificazioni sia personali sia lavorative e soprattutto morali.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, una giornata di grande perplessità: attenti a qualche possibile delusione da parte di amici o persone che vi circondano. Occhi aperti, dunque, e se avete dei sospetti fondati cercate di parlarci prima e chiedere spiegazioni. Come si suol dire, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi invita a staccare dalla solita routine quotidiana e dedicarvi un po’ di spazio per voi stessi. Approfittatene per viaggiare e dedicarvi a un po’ di sano relax, soprattutto per chi è fidanzato e può concedersi qualche momento in compagnia del partner. Se avete un po’ di ferie in occasione di questo ponte, fate qualche gita fuori porta.

Capricorno

Cari Capricorno, siete ostinati e determinati in tutto quello che fate. D’altronde il vostro carattere è così, non volete ascoltare consigli e siete piuttosto testardi, ma al tempo stesso siete precisi e cercate di fare tutto al meglio. Chi vi circonda lo sa, per cui ha rinunciato a perdere tempo a farvi cambiare idea.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi – 31 ottobre 2019 – vi vede davvero al top sotto ogni punto di vista. In particolare in questa giornata siete particolarmente di ottimo umore e particolarmente socievoli. Questo sarà particolarmente evidente sul lavoro: i vostri colleghi apprezzeranno. Meno bene e un po’ trascurato l’amore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, una giornata senza particolari scossoni né in positivo né in negativo per il vostro segno. La routine la farà da padrona, per cui il consiglio è quello di approfittarne per risolvere questioni ancora in sospeso da tempo. In serata potreste essere particolarmente nostalgici.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

