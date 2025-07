Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in quadratura ti provoca un leggero nervosismo: meglio evitare polemiche, specie in famiglia. Ma Marte ti dà energia per affrontare sfide sul lavoro. Sfrutta il pomeriggio per un’azione coraggiosa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti protegge e dona fascino, ma Saturno ti invita a fare i conti con la realtà economica. Non trascurare scadenze e documenti. In amore torna la voglia di concretezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende brillante, ma la distrazione è dietro l’angolo. Attenzione ai messaggi fraintesi. Un invito può trasformarsi in qualcosa di più.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti guida con dolcezza, ma Giove spinge verso l’espansione. Opportunità in arrivo, ma serve coraggio. In amore, se sei single, qualcuno ti osserva da tempo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 31 luglio 2025), è la tua stagione, e lo senti. Con il Sole nel segno hai luce, forza, magnetismo. Ottimo momento per avviare qualcosa di nuovo. In amore, sei un re: chi ti ama ti segue.

Vergine

Cari Vergine, il cielo ti chiede attenzione: non tutto è sotto controllo, ma puoi trasformare l’imprevisto in vantaggio. Attenzione ai dettagli nel lavoro. Un ex torna? Sii saggio.

Bilancia

Cari Bilancia, con la Luna amica, torna l’equilibrio. Ottimo giorno per trattative, firme, o chiarimenti in amore. Serata brillante, se decidi di uscire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata tesa: Plutone lavora nel profondo, ma tu sai gestire le tempeste interiori. Non farti tirare in giochi di potere. La passione, però, è intensa.

Sagittario

Cari Sagittario, Luna favorevole e Mercurio in buon aspetto ti rendono socievole, veloce, vivace. Viaggi, contatti, sorprese: non dire sempre no. Un amore lontano chiama?

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sei concentrato e determinato, ma la Luna può renderti un po’ rigido. Apriti al dialogo, specie in famiglia. Sul lavoro, riconoscimenti meritati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 31 luglio 2025), iornata brillante, ricca di idee. Attenzione solo a non voler strafare. Un’amicizia può rivelarsi qualcosa di più. Sorprese in serata.

Pesci

Cari Pesci, sei immerso nelle emozioni, ma il cielo ti chiede anche concretezza. Non temere di fare scelte definitive. Una proposta interessante sul lavoro.