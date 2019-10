Oroscopo Branko oggi 3 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa non è una giornata come tutte le altre. Secondo Branko, dovrete prestare molta attenzione ai vostri conti, complice anche l’influenza di Mercurio dopo il distratto passaggio in Bilancia. Le possibilità di guadagno non mancano, dovete soltanto tenere gli occhi aperti. Marte da domani potrà creare qualche problema, per il momento godetevi la fortuna in amore, Venere vi strizza un occhio.

Toro

Cari Toro, secondo Branko Mercurio, pianeta opposto al vostro segno, quest’oggi transita in Scorpione fino al 9 dicembre, rendendovi un tantino scontrosi. Un occhio di riguardo per tutte quelle attività che prevedono la collaborazione di altre persone, sarà difficile lottare contro le idee altrui. Marte da domani passa in Bilancia, il lavoro non manca ma che fatica!

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko questo sarà un mese altalenante, ci saranno giornate felici e giornate un po’ più cupe come oggi, dove la Luna in Sagittario crea qualche attrito di troppo nei rapporti stretti. La vostra professione è a caccia di scoop riguardo la concorrenza, continuate le vostre ricerche, la conclusione di un affare è soltanto questione di giorni, non fatevi cogliere impreparati. Marte in Bilancia vi accompagnerà da domani verso l’amore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko arrivano novità inattese nel lavoro. Questa sarà una giornata di importanti novità, avrete idee inedite ma anche impegnative. Sarà un periodo difficile dopo il quale potrete dire di essere cambiati. La Luna aiuta in questo percorso insidioso, Marte in movimento crea qualche tensione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo Branko arriva il primo transito negativo della stagione con l’arrivo di Mercurio. La famiglia crea qualche problema di troppo, siete entrati in una fase impegnativa, la vostra è una stanchezza oltre che fisica anche mentale, per fortuna questa non sarà una giornata particolarmente turbolenta.

Vergine

Cari amici della Vergine, Mercurio è il vostro pianeta guida e da stamattina fino al 9 dicembre in Scorpione vi aiuterà a trovare qualcosa di nuovo che stimoli la vostra curiosità, il transito positivo in Scorpione sarà l’ideale per ravvivare la vostra attività e garantire un successo a tempo indeterminato. Branko vi consiglia anche un viaggio, breve persino, perché in genere è proprio qui che nascono momenti importanti e felici.

Bilancia

Cari Bilancia, siete entrati in una fase dov’è difficile essere statici. La vostra vita vedrà gente che va e gente che viene, così come i pianeti in entrata e in uscita. Mercurio da questa mattina lascia il vostro segno per avvicinarsi allo Scorpione, dandovi modo di trovare nuove ispirazioni anche per i vostri affari economici. Da domani Marte porta con sé il desiderio d’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, questa mattina l’arrivo del tanto atteso Mercurio causa qualche preoccupazione di troppo, siete molto presi dal vostro partner e questo accentua qualche dubbio sulla natura dei sentimenti dell’altro. Mercurio sarà con voi fino a dicembre, un lungo periodo durante il quale avrete modo di conoscere persone nuove, fondamentali per il successo e per il cuore.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko arriva la prima Luna del vostro autunno che si congiunge a Giove stimolando la sfera sentimentale. Ultimamente avete sofferto molto a causa di qualcuno che vi ha deluso e si è allontanato senza alcuna spiegazione. Del resto qualche errore è stato commesso anche dalla vostra parte, ma da oggi si recupera. Vento in poppa.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko siete uno dei segni fortunati del giorno. Mercurio è l’astro del denaro e del lavoro e da questa mattina sosta in Scorpione fino al 9 dicembre, ciò significa che sarà in diretto contatto con Saturno e Plutone, ma anche Nettuno e Urano. Per voi cosa significa? Sarete tra i capitalisti, ma dovete lottare per il successo sfoderando una grinta che non credevate di avere dentro di voi.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, Mercurio transita in Scorpione, una posizione che potrebbe accentuare lo stress lavorativo e incrinare qualche rapporto stretto. Per fortuna la Luna, oggi così bella e splendente in combinazione con Venere ancora in Bilancia, vi suggerisce una dolce sinfonia d’amore. Secondo Branko, questa sarà una giornata promettente per chi è single, potrete trovare qualcuno anche senza cercarlo realmente.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko del 3 ottobre, la Luna in Sagittario stimola il nervosismo, ma la congiunzione con Giove vi sprona a incrementare nuovi progetti. Quelli nati sotto questo segno vorranno intraprendere una nuova strada professionale e sarà proprio Mercurio a dare la spinta più forte.

