Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Giovedì 3 ottobre 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Ogni giorno il suo oroscopo e le sue previsioni sono tra le più consultate in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata davvero stressante per il vostro segno, con tante ansie e stress da sopportare. Siete stati molto generosi negli ultimi tempi, ma non sempre questo atteggiamento viene apprezzato e ripagato. In particolare sul lavoro, infatti, c’è chi potrebbe approfittarsene per mettervi il bastone fra le ruote. La vostra voglia di fare e di rendervi utili è sempre alta, ma attenti a non stancarvi troppo.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, vivete un periodo davvero complesso, all’insegna dello stress e dell’apatia. Sembra quasi come se nulla di ciò che accade attorno a voi vi interessi davvero. Questo perché ultimamente avete sofferto molto, sia a livello lavorativo che sentimentale. Voi comunque non buttatevi giù. Staccate un po’ il cervello trascorrendo del tempo con gli amici più stretti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi prevede una giornata positiva, in cui riuscirete a recuperare dopo un periodo complesso. La Luna nel segno, infatti, favorisce cambiamenti importanti e vi darà maggiore coraggio in amore, dove i problemi con il partner non sono mancati. Parlatevi e chiaritevi. Nuove opportunità sul lavoro: coglietele al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di grande difficoltà per il vostro segno quella di oggi 3 ottobre 2019. Le cose non vanno come vorreste, e non sapete bene che strada prendere. In amore in particolare non mancano le tensioni e i dubbi, sia se siete single, sia se siete in coppia e dovete risolvere incomprensioni con il partner. Tutto però può migliorare parlandovi e provando a chiarire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata serena e tranquilla, senza particolari scossoni. Tuttavia se avete progetti e impegni importanti, forse è il caso di rimandare ad un periodo più propizio. Avete tuttavia gran voglia di fare, per cui approfittatene se volete organizzare una festa o un bel viaggio con le persone a cui tenete di più. Qualche acciacco fisico: curate il vostro corpo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata davvero stressante per il vostro segno. Un giovedì in cui potreste sentirvi particolarmente sotto stress e stanchi, per cui è probabile che perdiate la pazienza e rispondiate male a chi vi circonda, sia nel privato che sul lavoro. Cercate di distrarvi, dedicandovi ai vostri hobby.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 3 ottobre 2019 Oroscopo di oggi giovedì 3 ottobre 2019: le previsioni, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 3 ottobre 2019

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Una giornata davvero positiva, grazie alla Luna che transita nel vostro cielo. Approfittatene per recuperare e risolvere questioni in sospeso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE