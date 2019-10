Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, giovedì 3 ottobre 2019, come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle per realizzare il suo celebre oroscopo, tra i più consultati e apprezzati in Italia. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come Latte e Miele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, il periodo più buio è finalmente finito. Riprendete a respirare e alzare la testa dopo una fase davvero complessa. I litigi avuti con il partner e in generale tutti quei problemi che vi hanno tolto il sonno ultimamente sono ormai un lontano ricordo. Approfittate dunque per ricominciare a vivere e essere spensierati. Evitate lo stress e rilassatevi, magari stando in compagnia di amici e persone care. Bene il lavoro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi anche per il vostro segno è finalmente terminato un periodo davvero buio e complicato, in cui avete dovuto affrontare problemi non da poco. Per fortuna adesso le cose migliorano. In amore se vivete una storia di lungo corso potreste pensare di fare un grosso passo in avanti, come il matrimonio. Se invece siete single rimettetevi in pista e cercate l’anima gemella. Cambiamenti in vista sul lavoro per via di Urano.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, siete uno dei segni fortunati secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2019. Gli impegni non mancano e i ritmi sono particolarmente alti e faticosi da sopportare. Ma non temete, dopo tanto stress e sudore, finalmente è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro lavoro. In particolare sul lavoro è importante che riusciate a crearvi i contatti giusti per fare carriera. Attenti però a non trascurare troppo la famiglia e il partner.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una di quelle giornate senza infamia e senza lode. Non sono previsti infatti cambiamenti importanti né in positivo né in negativo. Inizia comunque una fase di recupero per il vostro segno, che vi permetterà di chiarirvi con una persona con cui avete avuto discussioni recenti. Chi è single potrebbe accorgersi che c’è una persona che è molto presa da voi, ma non ha il coraggio di dichiararsi.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per il vostro segno una giornata pienamente energica e ricca di soddisfazioni. D’altronde avete sempre molte carte a vostra disposizione, ma in questo periodo state stupendo anche chi vi conosce bene. Questo quadro astrale davvero positivo vi permette di chiarire con le persone con cui avete discusso e che si sono allontanate dalla vostra vita. Se ci tenete davvero, riprendete i contatti.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata divisa in due quella di oggi 3 ottobre 2019 per il vostro segno. Molto bene il lavoro: godete infatti della stima di colleghi e superiori, e per questo potreste presto ottenere una bella promozione. Qualche difficoltà invece in amore. Chi è single non si sente apprezzato e non riesce a trovare l’anima gemella. Chi invece è in coppia da tempo vive una fase di continui litigi con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: godete di un quadro astrale davvero positivo, approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

