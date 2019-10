Oroscopo oggi: giovedì 3 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Inizia una nuova giornata e torna l’appuntamento con l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, infatti, le previsioni dell’oroscopo sono sempre molto consultate: un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 3 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, una giornata in cui sarete particolarmente insicuri soprattutto in amore. Ci sono infatti tensioni ancora da risolvere che vi rendono apprensivi e ansiosi. A volte però si tratta solo di pregiudizi inutili, che dovreste facilmente superare. Le cose infatti sono meno gravi di quanto voi immaginate. Non fissatevi su posizioni inutili, ed eventualmente mettete in discussione alcune decisioni prese.

Toro

Cari Toro, siete particolarmente nostalgici in questo periodo. Vorreste riallacciare rapporti con persone con cui non avete più a che fare da tempo, ma avete paura a fare il primo passo e farvi vivi. Venere inoltre, in opposizione al vostro segno, vi fa vedere le cose ancor più negative del solito. Cercate di credere maggiormente in voi stessi e nelle vostre capacità.

Gemelli

Amici dei Gemelli, una giornata secondo l’oroscopo di oggi particolarmente all’insegna della curiosità. Siete infatti vogliosi di conoscere tutto quello che vi circonda, ma attenti perché così potreste dare fastidio a chi vi circonda. In generale la giornata prevede numerosi impegni da dover affrontare. Datevi delle priorità senza farvi prendere dall’ansia.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi 3 ottobre 2019 prevede per il vostro segno un periodo positivo, dovuto al transito della Luna nel segno. Le cose migliorano dunque, dopo una fase difficile. Per cui se avete questioni in sospeso a livello familiare o riguardo relazioni interpersonali che si sono interrotte, parlatevi e chiaritevi. Cercate di organizzarvi al meglio perché gli impegni non mancano.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, sul lavoro vivete un periodo difficile, con tante tensioni nei rapporti con colleghi e superiori. Per questo potreste facilmente perdere la pazienza e rispondere usando termini eccessivi. Cercate di mantenere la calma, per evitare litigi inutili. Un po’ di tempo trascorso con le persone a voi care, come il partner o gli amici più stretti, vi aiuterà a rilassarvi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi 3 ottobre 2019 vi rende particolarmente stressati in amore. Potreste facilmente perdere la pazienza, e questo potrebbe avere delle conseguenze sulle relazioni che vi circondano, in particolare in amore nei confronti del partner. Cercate di essere spontanei e sinceri, chi vi vuole bene apprezzerà.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

L’oroscopo di oggi vi vede particolarmente tesi e nervosi. Ci vuole davvero poco per perdere la pazienza e farvi sbottare con chi vi circonda. Siete inoltre particolarmente sospettosi, come se tutti quelli che hanno a che fare con voi stiamo tramando nei vostri confronti. Non sempre è così, per fortuna, per cui prendete le cose più alla leggera.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Amici dello Scorpione, quella di oggi 3 ottobre 2019 è una giornata secondo le stelle particolarmente dolce e romantica per il vostro segno. Siete infatti teneri e vogliosi di attenzioni, soprattutto per chi è in coppia. Il vostro partner potrebbe rimanere felicemente sorpreso. Incontri interessanti per chi è single e cerca l’amore.

Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente brillanti e vogliosi di fare bene in tutti i campi del vostro essere. Dal lavoro all’amore, cercate di dare il massimo e finalmente, dopo un periodo buio, arrivano anche le soddisfazioni. Preparatevi dunque a raccogliere i frutti, ma mantenetevi umili e continuate a lavorare sodo.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 3 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 3 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 3 ottobre 2019

Una giornata in cui siete particolarmente diffidenti nei confronti del prossimo e di chi vi circonda. Soprattutto in amore, infatti, pensate che il partner vi stia nascondendo qualcosa, e per questo se lo vedete dolce e romantico è perché ha qualcosa da farsi perdonare. In realtà probabilmente non è così, ma se avete dei dubbi meglio parlarvi chiaramente.

Acquario

Cari Acquario, c’è tanta energia ed entusiasmo in tutto quello che fate. Specialmente sul lavoro, infatti, date il massimo e questo si nota. Molti colleghi e i vostri capi certamente apprezzano il vostro impegno, ma attenti perché non per tutti è così. Qualcuno infatti potrebbe essere invidioso e cercherà di mettervi il bastone fra le ruote.

Pesci

L’oroscopo di oggi vi rende particolarmente determinati nel leggere nel pensiero di chi vi circonda. Pensate infatti di poter capire quello che gli altri vogliono, ma non sempre le cose sono così facili. Tuttavia potreste sfruttare questa capacità in amore, per soddisfare tutti i desideri del vostro partner. Sicuramente apprezzerà.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI