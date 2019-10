Oroscopo Branko oggi 29 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 29 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna nuova influenzerà moltissimo il vostro segno. Vedrete subito gli effetti di tutto questo sulla vostra vita quotidiana: è in corso una fase di grande rinnovamento, anche se non tutto sarà immediato. Vivrete anche una rinascita dal punto di vista sentimentale. Bene anche negli affari: potete sorridere.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, è martedì ma già il vostro corpo vi manda i primi segnali di stanchezza. Riguardatevi un po’ di più e non pensate solo al lavoro, anche perché mantenere sempre questo ritmo non è facile. Se sentite un po’ di nervosismo nel corso della giornata, è dovuto al passaggio della Luna in Scorpione. Attendete momenti migliori per prendere importanti decisioni.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarete molto favoriti nelle contrattazioni di lavoro. Se siete in trattativa, avete buone possibilità di chiudere un accordo favorevole. Le occasioni di guadagno non vi mancheranno. Siete delle persone molto ambiziose e siete disposte a sacrificare tutto per il successo. State attenti, però: le polemiche in casa non servono a nessuno.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna in Scorpione vi dà nuova forza per affrontare questo martedì ricco di impegni e soddisfazioni. Sarete molto favoriti dal punto di vista sentimentale: gli affetti, gli incontri, le unioni non sono mai state così belle in questo mese come oggi. Buone notizie anche in famiglia: è la giornata perfetta per voi.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, oggi avrete solo voglia di stare in panchina mentre gli altri giocano una partita che non vi appartiene. Le stelle sono molto fredde con voi, vi sentite lontanissimi da una persona amata o da una soddisfazione sul lavoro che sembra un’utopia. Mettete in primo piano la famiglia e gli amici di sempre, per il resto ci sarà tempo in futuro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, anche oggi le stelle continuano a sorridervi. L’oroscopo di Branko prevede per questo martedì una giornata di assoluta felicità: soprattutto se fate un lavoro che ha a che fare con la scrittura o con la creatività. Mercurio è congiunto alla Luna nuova in Scorpione e a Venere: una combinazione che non può che portarvi fortuna.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo avete dovuto troncare molti rapporti. Sia di lavoro, che dal punto di vista sentimentale. Non vi sentite pronti per fare un ulteriore passo in avanti: le delusioni sono state tante e la paura di scottarsi nuovamente è alta. Il consiglio delle stelle è di non donarvi appieno fin dall’inizio, ma di andare gradualmente.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, adesso basta: è il momento di pensare di più a voi. Curate il vostro corpo e soprattutto la vostra mente: se ci sono state delusioni nella vostra vita, cercate di metterci una pietra sopra e guardare avanti. Approfittate di questa giornata: la Luna nuova entra per prima nel vostro segno. Siete gli unici dello zodiaco a poterne godere: trovate il modo di capitalizzare le vostre capacità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi martedì 29 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 29 ottobre 2019

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko sarete sorpresi da un rapido e improvviso viaggio. Non potete rifiutare, né rimandare: Giove nel vostro segno vi favorisce fino a domani, quando sarà sostituito dalla Luna. Cercate di fare in modo che gli ultimi giorni di ottobre siano fruttuosi per le collaborazioni: avete tutto il mondo come orizzonte.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è ancora uno Scorpione a farvi battere forte il cuore. È l’unico segno capace di rispondere a ogni vostro desiderio e con cui vi trovate bene in ogni cosa. Avete molta voglia di fare e in questi giorni, grazie a Mercurio e Venere, potrete iniziare a costruire il vostro futuro. Sul lavoro, liberatevi di quei rapporti malsani che non vi permettono di crescere.

Acquario

Cari Acquario, ci sono alcune persone sul lavoro che si illudono di potervi controllare. In questi giorni, infatti, avete mostrato più di un segno di debolezza. Ma oggi è il momento di reagire e di dimostrare a tutti che nessuno può mettervi i piedi in testa. Dedicatevi di più alle relazioni sociali e alla famiglia: staccatevi da ciò che vi fa stare male.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko vi vede come sempre concentrati quasi esclusivamente sul lavoro. Ma non si vive di soli affari: la Luna nuova in Scorpione vi spinge a nuove riflessioni. Perché non valutare di assecondare la vostra immaginazione e tuffarvi in una nuova avventura? Le stelle, oggi, favoriscono anche i viaggi: soprattutto se insieme a persone speciali che vi fanno battere il cuore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci