BILANCIA

Cari amici della Bilancia, in amore non amate le relazioni occasionali o le avventure di una notte, ma volete stabilità e serenità. Per questo quando litigate con il vostro partner soffrite molto, perché non volete rompere l’equilibrio all’interno della coppia. Cercate allora di parlarvi e chiarire eventuali discussioni. Chi invece ha iniziato da poco una nuova storia, può portarla avanti con fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede per il vostro segno una giornata davvero difficile e tormentata in amore. Le discussioni tornano ad essere protagoniste del rapporto con il vostro partner, specie se ultimamente avete avuto una crisi importante. Sul lavoro potreste non essere molto soddisfatti di ciò che fate: non pensateci e date il massimo, anche se il consiglio è quello di guardarvi attorno.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, una giornata piuttosto positiva per il vostro segno, in cui le stelle vi proteggono e vi sorridono. Avete tanta energia e voglia di fare, e questo è evidente soprattutto sul lavoro. I vostri colleghi resteranno piacevolmente colpiti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per il vostro segno una di quelle giornate in cui vi trovate a riflettere sul vostro passato e soprattutto sul futuro, sulla strada che avete intrapreso e sul percorso migliore per voi. Siete molto presi dal lavoro, ma non trascurate troppo i vostri cari e la famiglia.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, la vita che vivete probabilmente non vi soddisfa a pieno, e vorreste dare una netta svolta in tutto ciò che fate. D’altronde le cose non vengono mai per magia, per cui datevi seriamente da fare. Le finanze sono un po’ in crisi, perché ultimamente avete speso più del previsto. Affidatevi ai consigli delle persone più care, come un familiare o un amico sincero.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede come uno dei segni più fortunati in amore, grazie al sostegno di Venere. Concedetevi quindi una giornata di grandi sorrisi, spensieratezza e passione. Certo i problemi non mancano, anche sul lavoro, ma siate ottimisti perché presto supererete tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci. Avete Venere dalla vostra parte, che vi sostiene in amore, soprattutto per chi è single.

