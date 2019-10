Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, ci sono situazioni che non sembrano più funzionare come un tempo. Per questo vi sentite rallentati e giù di morale, perché non vedete i frutti del vostro lavoro. Siete particolarmente stanchi e questo può rallentarvi in tutto ciò che dovete fare. Attenti anche alle persone che vi circondano: c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate per la vostra strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 ottobre 2019, vivete una giornata davvero positiva in questo martedì 29 ottobre. Le stelle infatti si assistono. Ottimo in particolare il transito positivo di Venere, che vi sostiene e protegge dal punto di vista sentimentale. Se siete in cerca di un nuovo amore, questo può essere il momento migliore. Se invece state vivendo una storia da poco, ufficializzatela.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo martedì 29 ottobre è una giornata all’insegna del recupero sotto tutti i punti di vista per il vostro segno. La settimana scorsa è stata davvero stancante, ma ora le cose migliorano. Ancora qualche problema e tensione a livello lavorativo. Non riversate però il vostro stress e l’agitazione sul partner, che d’altronde non ha alcuna colpa. Anzi.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita ad essere più calmi e meno frettolosi. Non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress, perché le cose potrebbero sfuggirvi di mano. In amore possibile qualche ripensamento, dopo un periodo non certo propizio. Se la storia che state vivendo non vi soddisfa più, valutate se è il caso di chiuderla definitivamente.

LEONE

Amici del Leone, avete senz’altro un carattere forte e dirompente, ma questo non significa che potete fare tutto o che ogni cosa vi è concessa. Ci sono infatti dei limiti che dovete mantenere, per rispetto delle persone che vi circondano. Siete inoltre molto testardi, e questo potrebbe crearvi qualche tensione nelle relazioni interpersonali. Qualche dubbio in amore.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi sono davvero ottime. Siete infatti uno dei segni di questa giornata, grazie a un quadro astrale davvero ottimo. Bene l’amore: se siete single, sono favoriti nuovi incontri. Se invece la relazione che state vivendo non funziona più, è il momento di voltare pagina. Bene il lavoro, in arrivo importanti soddisfazioni.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi sorridono sotto tutti i punti di vista. bene in particolare i sentimenti, sia per i single sia per chi già è in coppia.

