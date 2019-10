Oroscopo oggi: martedì 29 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 29 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 29 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, giornata davvero positiva per il vostro segno, in cui le stelle favoriranno i rapporti con il partner e con i vostri familiari. Dopo le discussioni degli ultimi tempi, è il momento di ritrovare il sorriso e la serenità. Concedetevi un po’ di coccole e di sano romanticismo. Per i single giornata ottima per fare nuovi incontri. Ottime gratificazioni anche sul lavoro.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi martedì 29 ottobre vi vede chiamati a prendere delle decisioni importanti e per certi verse dolorose, che non potete più rinviare. In amore se ci sono tensioni con il partner, parlatevi e chiarite. Solo così potrete conoscere maggiormente la vostra metà. Per i single, se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. Non siate timidi.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo difficile su molti campi, con tante cose che non vanno e per cui potreste sentire un certo malessere fisico e psicologico. Bene l’amore, grazie al supporto della Luna: potrete realizzare i sogni per cui lavorate da tempo. Sul lavoro siete particolarmente entusiasti e pieni di creatività. Le vostre qualità verranno premiate.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi questo martedì 29 ottobre sarà davvero sottotono per il vostro segno. Le cose potrebbero non andare come vorreste, ma voi non drammatizzate: presto tutto migliorerà. La vostra pazienza sarà messa a repentaglio da qualche inconveniente sia familiare che con i vostri amici più cari. Sul lavoro aspettate qualche giorno prima di portare a termine un affare importante.

Leone

Cari Leone, a livello sentimentale sarà un martedì davvero al top. Dovete prendere delle decisioni importanti, e sarete incisivi e convincenti grazie alla vostra dialettica. Attenti però perché c’è chi potrebbe fare di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. Molto bene l’amore: regalatevi momenti di intimità e passione con il vostro partner. I single, grazie alla protezione di Venere, avranno ottimi riscontri se sono in cerca dell’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno una giornata davvero al top sotto ogni punto di vista. Siete di buon umore e potete sfoggiare una condizione fisica e mentale al top. Per questo, approfittatene per essere più intraprendenti in amore. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno trovare un’intesa che da tempo mancava. Sul lavoro potranno arrivare piccole ma preziose soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, siete particolarmente curiosi, ma a volte rischiate di fissarvi su qualcosa e non essere capiti dalle persone che vi circondano. Le coppie che sono insieme da tempo devono darsi da fare, e decidersi di fare un grande passo in avanti, come il matrimonio. Se invece vi rendete conto che la storia che state vivendo è ormai finita, forse è il caso di chiuderla e voltare pagina.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, pensate sempre agli altri, ma adesso è il momento di pensare finalmente a voi stessi. Il lavoro e gli impegni non mancano, anzi siete oberati, ma non dimenticatevi di prendervi cura di voi stessi. Se qualcuno dovesse chiedervi una parola di conforto, fatevi avanti e date sani consigli.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente felici e sorridenti. Dopo giorni non particolarmente fortunati, infatti, è il momento della svolta. Se aspettavate una risposta importante, potrebbe finalmente arrivare. Se sognate di fare carriera a livello lavorativo, datevi da fare per colmare eventuali ritardi e lacune rispetto ai vostri colleghi.

Capricorno

Cari Capricorno, attenti alle persone che ci circondano. C’è infatti chi potrebbe fare di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. Maggiore cautela dunque è decisamente da consigliare. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri ed amicizie stimolanti. Possibili discussioni all’interno della coppia, ma nulla di irreparabile. Non trascurare il fisico e la salute.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi – 29 ottobre 2019 – vi vede costantemente in lotta per realizzare i vostri obiettivi. Avete superato i momenti difficili e ora finalmente potete dire: ce l’ho fatta. Dovreste credere maggiormente in voi stessi: avete infatti indubbie qualità e talenti, ma non li sfruttate a sufficienza. Affidatevi ai consigli dei vostri cari.

Pesci

Cari amici dei Pesci, vorreste cambiare completamente la vostra vita. Sognate infatti di dare una svolta in ogni campo, a cominciare dal lavoro e dalla famiglia, magari trasferendovi altrove e iniziando una nuova carriera. Pur amando la compagnia, non disdegnate di trascorrere un po’ di tempo da soli. In serata persone potreste ricevere inaspettati messaggi da persone per voi importanti. Le coppie ritrovano serenità dopo giorni difficili.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

