Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna vi sorride con complicità, ma è Marte che vi chiede audacia. Non tiratevi indietro: una proposta potrebbe cambiarvi le carte in tavola. Oggi è tempo di agire, non di pensare. Colpo di fortuna nelle ore serali.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con Venere in aspetto armonico, i sentimenti riprendono colore. Qualcuno che avevate trascurato potrebbe tornare alla ribalta. Non chiudete la porta. Investimenti favoriti, ma solo se a lungo termine.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole illumina la casa della comunicazione: parola d’ordine è connessione. Telefonate, messaggi, incontri casuali: tutto è segnale. Non ignorate l’intuito. Viaggio breve in vista o da programmare.

Cancro

Cari Cancro, Luna dissonante, emozioni a fior di pelle. Attenzione a non reagire d’impulso: la dolcezza è la vostra arma segreta. In amore c’è bisogno di conferme. Ritagliatevi uno spazio solo vostro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 luglio 2025), il cielo è un palcoscenico, e voi siete la stella. Con il Sole nel segno e Mercurio a favore, tutto si muove secondo i vostri tempi. Successo personale, ma anche rivalità: sorridete, e andate oltre.

Vergine

Cari Vergine, tempo di silenzi e riflessioni. Non è il momento di esporvi, ma di preparare il terreno. Chi lavora dietro le quinte otterrà risultati a sorpresa. Salute in primo piano: il corpo vi parla, ascoltatelo.

Bilancia

Cari Bilancia, un’idea che sembrava utopia torna in mente, stavolta con concrete possibilità. Giove vi spinge a credere nei vostri sogni. In amore c’è una porta socchiusa: volete aprirla? Scelte importanti entro sera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ambizione accesa. Oggi il cielo vi vuole strategici: niente colpi di testa. Chi vi osserva potrebbe proporvi qualcosa di interessante. In coppia: chiarimenti possibili se evitate le mezze verità.

Sagittario

Cari Sagittario, freme la voglia di partire, di evadere. Se non potete viaggiare con il corpo, fatelo con la mente. Nuove ispirazioni da un libro o una conversazione. In amore, meglio l’ironia che la gelosia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giorno di verifiche interiori. Il passato bussa, ma voi avete chiavi nuove. Chi lavora con voi potrebbe sorprenderVi con un gesto di lealtà. Economia da tenere d’occhio. Desiderio di intimità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 luglio 2025), le relazioni sono sotto i riflettori. Qualcuno vi guarda con occhi diversi, forse innamorati. Se c’è qualcosa da dire, fatelo oggi. Incontri curiosi anche in contesti insoliti. Genio e follia convivono.

Pesci

Cari Pesci, la Luna vi culla in un abbraccio emotivo. Lavoro e doveri premono, ma voi cercate isole di pace. Oggi la musica, un film o una passeggiata possono fare miracoli. Sogni premonitori: prendeteli sul serio.