Oroscopo Branko oggi 28 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, l’autunno appena iniziato sarà decisivo per la vostra attività, affari, iniziative che volete realizzare in famiglia, nuove collaborazioni o amori. Questa Luna nuova in Bilancia è complicata per i rapporti di lavoro, ma potrebbe anche sorprendervi. Avrete la sensazione di esservi trasferiti altrove, lontano dalla noia infinita del tran tran.

Toro

Amici del Toro, Giove e Venere vi porteranno fortuna nel lavoro, in particolare se avete a che fare con imprese finanziarie, e potrebbe addirittura nascere un nuovo amore. Se invece preferite restare single, godetevi almeno la sensualità, garantita da Marte. Lavoro e successo prevalgono grazie alla Luna nuova in Bilancia.

Gemelli

Cari Gemelli, la nuova Luna vi garantisce nuovi successi in affari, di cui inizierete ad accorgervi già durante il fine settimana. La Luna vi assiste anche nel settore della Legge e della famiglia.

Cancro

Amici del Cancro, sul calendario la Luna nuova resta tre giorni congiunta al Sole, e vi porta fortuna in famiglia. Ma è importante che vi prendiate le vostre responsabilità e che includiate il figli nella vita di casa. Rimandare a ottobre le decisioni importanti. Bene l’amore.

Leone

Cari Leone, le stelle vi guardano. Un raggio positivo raggiunge ogni settore dell’oroscopo, ma quello prediletto è il lavoro. Se incontrate un amore, fermatelo. Buone nuova per gli sposi e per chi si accinge a preparare un concorso.

Vergine

Amici della Vergine, tutti sentono che Marte è caldo. Resterà nel vostro segno fino al 4 ottobre, e vi aiuterà nella forma. Per sentirvi bene passeggiate al mattino e state attenti alla salute. Bene le attività personali grazie a Luna in Bilancia, ma per le collaborazioni attendete ottobre.

Bilancia

Cari Bilancia, l’anno nuovo inizia alle 20.21, quando nel segno nasce la vostra Luna nuova. C’è un influsso che rende felice la vostra ricerca di nuove possibilità, e grazie a Giove in Sagittario prenderete decisioni fortunate. Le finanze sono protette.

Scorpione

Cari Scorpione, importante anche per vuoi la nuova posizione della Luna in Bilancia, e tra poco arriva anche nel vostro segno. Il primo ottobre potrebbe arrivare una nuova chance per i professionisti, i freelance, i lavoratori autonomi e i laureati.

Sagittario

Buona energia per creare qualcosa di nuovo. Lasciatevi alle spalle il passato. La Luna nuova in Bilancia vi da buone garanzie, e Giove e Venere portano fortuna. I vecchi collaboratori sono stati esiliati proprio da Giove. Lanciatevi.

Capricorno

Amici del Sagittario, Luna nuova in Bilancia non vi porta troppo relax a causa di Saturno, ma vi spinge ad avviare nuovi affari e attività professionali, o per portarle a termine. Stelle buone e decise, è il momento di approfittare per cambiare. Fate capire chi siete. Attenti alla salute.

Acquario

Cari Acquario, la Luna nuova in bilancia sarà completa alle otto di sera e sarà al vostro fianco fino a lunedì: approfittatene per fare quello che sentite, per partire o per tornare, innamoratevi. Mercurio e Venere positivi, fortuna in amore, affari, grazie anche a Giove.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, c’è un transito negativo di qualche stella da un po’ di giorni: vi siete sentiti traditi. Ma la Luna nuova vi conduce alla rinascita, aprendo anche per voi a una fase astrale che avrà tanto da raccontarvi e da dirvi. Notizie da non perdere nei giorni futuri, da tenere a mente per agire. Intanto, amate.

