Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, sabato 28 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 28 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, secondo Paolo Fox la giornata di oggi sarà abbastanza confusa e pesante. Non è stato un periodo facile per voi, ma molto presto potrete recuperare la serenità. Giove influenza il vostro stato d’animo e enfatizza quella parte di voi che crede di aver subito un torto ingiusto.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi del Capricorno vive una relazione forte non avrà problemi, ma chi invece nel passato ha dovuto affrontare alcune discussioni – dovute a forti dubbi -allora potrà andare incontro a un brutto quarto d’ora. Sarà un weekend impegnativo, l’agitazione regnerà incontrastata, dovreste provare a rilassarvi perché il lunedì non porterà consiglio da questo punto di vista.

ACQUARIO

Per l’Acquario invece si prospetta un sabato 28 settembre 2019 molto interessante. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a dare maggiori attenzioni al vostro partner, chi vuole rafforzare la propria storia potrà farlo durante questo weekend, Saturno nel vostro segno vi renderà la cosa un po’ difficile, ma non demordete.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi prevede per voi una giornata intensa. Durante la settimana avete allontanato qualcuno che volevate bene per via di un malinteso, ma non è mai troppo tardi per porvi rimedio. Avvertite il bisogno di provare emozioni nuovi, forti, che non vi facciano dormire la notte, sensazioni che vi sono mancate di recente e che avete bisogno di ritrovare il prima possibile.

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario. Il weekend vi permette di amare senza freni, chi ha già trovato una persona a cui donare tutto senza limiti sentirà il bisogno di compiere un passo più grande, chi invece è ancora alla ricerca potrebbe trovare un interesse molto presto grazie all’influenza di Saturno che rende le cose un tantino movimentate.

