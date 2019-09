Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, il più famoso e attendibile degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo, infatti, ormai da anni è una vera e propria istituzione: le sue previsioni sono le più seguite e apprezzate, anche per la loro pacatezza. Doti che l’astrologo mette in mostra in una serie di trasmissioni tv nelle quali viene chiamato come ospite, ad esempio a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Quali sono i segni dello zodiaco fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 28 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a essere cauti. Il weekend non durerà a lungo, motivo per cui non dovreste auto-sabotarvi. Il vostro stress ha raggiunto vette elevate, arrivati a questo stadio in genere siete agitati e intrattabili, rischiate di prendervela con le persone che vi sono attorno. Non siate troppo pignoli, dovete imparare a chiudere un occhio sulle cose più superficiali.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox il vostro oroscopo vi farà riflettere sulla vostra condizione economica, un tantino fragile negli ultimi tempi e che provoca qualche conflitto anche in amore. Il vostro affetto per le persone care procede di pari passo al vostro interesse economico, non siate troppo attaccati al denaro e soprattutto non paragonatelo al vostro partner, altrimenti potrebbero insorgere conflitti.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox il weekend sarà utile ad approfondire i vostri legami sentimentali e di amicizia. Avete voglia di trascorrere più tempo insieme al partner e agli amici, purtroppo durante la settimana c’è il lavoro ad occupare la gran parte del vostro tempo (anche quello libero per i più stacanovisti), quindi approfittate del weekend per mettere da parte i dubbi professionali.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di prendere con calma alcune decisioni che potrebbero avere un forte impatto sul vostro futuro. Rischiate di andare incontro a due giorni di fuoco, la vostra testa sarà sul punto di esplodere, ma non dovete cedere alla tentazione, mantenete la calma e usare la razionalità. Lasciatevi consigliare da chi vi vuole bene, ma evitate le discussioni inutili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 SETTEMBRE, SECONDO PAOLO FOX

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 settembre, è sicuramente quello dei Gemelli. Giornata interessante per quelli nati sotto questo segno, in particolare per l’amore. Siete molto più sereni, soprattutto perché avete la certezza di essere ricambiati, quindi non dovete più stressarvi al pensiero di dover fare colpo. Ormai avete già affondato.

