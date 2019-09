Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi, sabato 28 settembre 2019, Paolo Fox ha comunicato le previsioni del suo oroscopo. Il guru degli astrologi italiani, infatti, è intervenuto come sempre in varie trasmissioni, sia in tv che in radio. Il suo oroscopo, del resto, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, sabato 28 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi con Giove favorevole consente di convalidare una storia che vi sta a cuore, avete bisogno di fare un passo importante e questo potrebbe essere il momento giusto. Chi invece sta cercando l’amore sarà fortunato questo fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox oggi sarete molto pensierosi, avete deciso di mettere da parte un gruzzoletto per il futuro anziché sperperare tutto nel presente, una scelta che potrebbe avviare qualche discussione in famiglia. Avete bisogno di maggiori certezze e quindi passate sulla difensiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi guarda all’amore, anche grazie all’influenza di Venere e Mercurio che vicini al vostro segno favoriscono il fiorire di nuove emozioni. Ma non soltanto l’amore: queste giornate saranno importanti per mettere in piedi nuovi progetti che potranno portarvi lontano con la persona giusta al vostro fianco.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, concludiamo con il vostro oroscopo. Secondo Paolo Fox, quest’oggi sarete molto diffidenti, più del solito. Avete un debole per le investigazioni, motivo per cui metterete in moto il vostro fiuto per capire se la persona che state frequentando vale il vostro tempo. Vi piace essere informati sulla vita degli altri, ma quando si tratta di ficcanasare sulla vostra vi chiudete a riccio.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | Sabato 28 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | Sabato 28 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 settembre 2019

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI: IL SEGNO FORTUNATO DEL 28 SETTEMBRE 2019

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Bilancia, siete così innamorati in questo periodo che niente può farvi cambiare idea. Venere e Mercurio aiutano il vostro segno a essere ricambiati in amore, favoriti i nuovi incontri per i cuori single.

TUTTI GLI OROSCOPI