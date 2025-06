Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, se avete problemi da risolvere, fatelo il prima possibile, altrimenti potreste pentirvene. Sul lavoro sarete parecchio impazienti e nervosi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sul lavoro le tensioni non mancano, ma presto si presenteranno nuove opportunità da valutare, ed eventualmente cogliere al volo.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata positiva per i sentimenti, specie per le coppie solide e di lunga data. Sul lavoro ci saranno piccoli problemi con un collega. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, presto ritroverete il piacere dei piccoli gesti insieme. Da ottobre inoltre Venere sarà nel segno. Sul lavoro giornata all’insegna dell’inquietudine, soprattutto nel pomeriggio. Presto tutto migliorerà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 giugno 2025), una giornata davvero difficile, specie in amore, a causa di Luna e Venere in opposizione. Mantenete la calma.

Vergine

Cari Vergine, sul lavoro potreste vivere dei contrasti spiacevoli con chi vi è attorno, cercate di chiarirvi e soprattutto di non rovinare un rapporto importante per colpa del vostro pessimo umore.

Bilancia

Cari Bilancia, se vivete una relazione ormai in crisi, potreste decidere di tagliare i ponti per sempre con il partner e voltare pagina. D’altronde meglio non portare troppo per le lunghe la cosa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul fronte lavorativo arriveranno nuove occasioni, valutate bene pro e contro prima di accettare.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva in amore specie per le coppie solide e durature. Approfittatene. Sul lavoro la giornata sarà all’insegna della confusione, ma poi le cose miglioreranno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata positiva, specie in amore, grazie alla Luna favorevole che vi protegge. In generale dovete cercare di capire chi sta dalla vostra parte e chi no, ed allontanare questi ultimi. Sul lavoro negli ultimi mesi ci sono state forti tensioni per cui avete voglia di cambiare aria: presto arriveranno ottime opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 giugno 2025), la Luna è dissonante e in amore se ci sono stati problemi, domani si potrebbero vivere momenti di agitazione nei rapporti con il partner. Cercate quindi di mantenere la calma.

Pesci

Cari Pesci, giornata positiva, visto che la Luna è ancora nel segno. Ottime prospettive soprattutto in amore. Se ci sono problemi rimasti in sospeso, cercate di risolverli. Sul lavoro è arrivato il momento di staccare la spina: sarà un lunedì faticoso. Mantenete la calma ed evitate litigi con colleghi e superiori.