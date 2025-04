Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata favorevole per affrontare nuove sfide. Sul lavoro, si prospettano opportunità interessanti; in amore, è il momento di rafforzare i legami esistenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle indicano una giornata propizia per il benessere personale. Approfitta di questo momento per dedicarti a te stesso e alle tue passioni.

Gemelli

Cari Gemelli, un giorno in cui riflettere. Prenditi del tempo per analizzare le tue emozioni e chiarire eventuali dubbi nelle relazioni personali.

Cancro

Cari Cancro, la giornata si presenta positiva, con buone prospettive sia in ambito lavorativo che sentimentale. Sfrutta questa energia per portare avanti i tuoi progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 aprile 2025), grandi emozioni in arrivo. Le stelle ti rendono protagonista, spingendoti a metterti in luce e a cogliere le opportunità che si presentano.​

Vergine

Cari Vergine, potresti sentirti sotto stress. È importante trovare momenti di relax e non sovraccaricarti di impegni.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata ideale per dedicarti a te stesso e alle tue passioni. Lascia spazio alla creatività e al benessere personale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la fortuna ti assiste, regalandoti una giornata positiva e piena di buoni propositi. È il momento giusto per fare nuove scoperte e consolidare i tuoi progetti.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata favorevole per fare chiarezza nelle relazioni e nei progetti. Approfitta di questo momento per pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è il momento di riflettere sui tuoi obiettivi e pianificare il futuro. Prenditi del tempo per valutare le tue priorità e organizzare le prossime mosse.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 aprile 2025), giornata favorevole per consolidare le relazioni e portare avanti i progetti. La tua determinazione sarà premiata.

Pesci

Cari Pesci, attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Mantieni l’equilibrio nelle relazioni e cerca di affrontare le situazioni con serenità.