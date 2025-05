Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, lasciate passare questa Luna agitata senza farvi travolgere dai ricordi. Il cielo vi sostiene nella carriera e in amore con Venere e Giove a favore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il denaro si muove bene, investimenti e finanze vi sorridono. Fate attenzione alla burocrazia…

Gemelli

Cari Gemelli, Venere e Giove vi rendono affascinanti e fortunati in amore ma Marte può provocare gelosie. Non rovinate la giornata con distrazioni pericolose. La notte può portarvi magia.

Cancro

Cari Cancro, la giornata di oggi – 27 maggio – inizia con qualche fastidio fisico e tensioni familiari. Evitate lo stress e concedetevi qualche pausa a tavola.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 maggio 2025), non è tutto perfetto ma il vostro carisma vi fa superare anche piccoli intoppi. Meglio tenere un tono diplomatico specialmente sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, qualche tensione in casa o col partner va gestita con tranquillità. Mercurio vi aiuta a comunicare meglio. Nei progetti di lavoro contate su voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro siete instancabili e ottenete risultati che parlano per voi… Tuttavia non tutte le collaborazioni sono davvero affidabili: aprite bene gli occhi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state rinascendo con Venere e Giove che accendono passione e desideri.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte vi dà energia e voglia di nuovi amori! Ritrovate equilibrio interiore e nuove prospettive nel lavoro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna nel segno vi fa tornare con la mente al passato, ai ricordi d’infanzia. Nettuno vi regala emozioni dolci e possibilità romantiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 maggio 2025), l’amore vi travolge con una Luna che porta emozioni intense fino al 30 maggio.

Pesci

Cari Pesci, siete concentrati sul lavoro e sugli affari, in queste 24 ore molto favoriti. Tuttavia Giove vi chiede rigore nei rapporti familiari e nei legami stretti.