Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata di fuoco! L’energia è alle stelle, ma attenzione alle parole: una scintilla può accendere la passione… o una discussione epica. Siate cavalli, non tori.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, rallentate. Il vostro intuito vi guida come una bussola nella nebbia. Ottimo momento per affari immobiliari o dichiarazioni d’amore al tramonto.

Gemelli

Cari Gemelli, siete più affilati di una katana. Usate le parole come carezze e non come armi. Colpi di scena sul lavoro: occhio alla mail delle 16:17.

Cancro

Cari Cancro, una giornata da vivere in slow motion. Sentimenti profondi, forse malinconici, ma costruttivi. Un ricordo vi cambia l’umore: accoglietelo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 27 luglio 2025), è il vostro tempo! Carisma, fascino, e un’opportunità che arriva da lontano (anche geograficamente). Giocate la vostra carta d’oro tra le 18 e le 19.

Vergine

Cari Vergine, non tutto può essere controllato, e oggi il destino vuole sorprendervi. Qualcosa di piccolo vi emoziona più del previsto. Aprite l’agenda… e cancellate qualcosa.

Bilancia

Cari Bilancia, tra doveri e piaceri, scegliete voi stessi. Un confronto importante nel pomeriggio: parlate con il cuore, ma senza tremare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa. L’istinto vi salva, ma è la strategia a portarvi lontano. Qualcuno prova a leggere dentro di voi… ma voi avete già cambiato pagina.

Sagittario

Cari Sagittario, viaggiate, anche solo con la mente. Un’idea vi illumina, una frase sentita per caso vi apre una porta. Attenti solo a non bruciare i ponti mentre correte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata di premi e piccole conquiste. Non è ancora il gran finale, ma l’orchestra sta già suonando. Un gesto di qualcuno vi sorprende.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 27 luglio 2025), creatività a mille, ma anche una strana nostalgia. Le connessioni contano: mandate quel messaggio che tenete in bozza da giorni. Il cielo premia i coraggiosi.

Pesci

Cari Pesci, siete ispirati, ma rischiate di perdere tempo in illusioni. Un amico vi dice una verità dolceamara: ascoltatelo. Il mare è calmo… ma voi siete onde.