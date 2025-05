Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, vivrete una settimana molto dinamica, con possibilità di crescita sul piano lavorativo. Sarà il momento giusto per avviare nuovi progetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nuove sfide sul piano lavorativo. Potreste essere chiamati a fare scelte importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo all’insegna della comunicazione. Potreste ricevere delle proposte interessanti sul lavoro, ma dovrete valutare con attenzione ogni possibilità.

Cancro

Cari Cancro, vivrete una settimana di cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci situazioni inaspettate che richiederanno adattamento e resilienza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 maggio 2025), la settimana promette successi sul piano professionale. In amore, la passione sarà al centro della relazione.

Vergine

Cari Vergine, dovrete affrontare una settimana di riflessione. Alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto. Calma.

Bilancia

Cari Bilancia, periodo ricco di opportunità, soprattutto in ambito lavorativo. Nuove collaborazioni o progetti potranno arricchire la vostra carriera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore non mancheranno occasioni di riscatto. Sul piano sentimentale, la settimana sarà ideale per rafforzare i legami esistenti.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete la possibilità di realizzare alcune idee che avete a lungo tenuto nel cassetto. In amore, la fortuna sorride ai legami forti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, pragmatismo. Sul lavoro, dovrete concentrarvi su obiettivi a lungo termine. Datevi da fare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 maggio 2025), periodo di rinnovamento. Nuove idee potrebbero portare cambiamenti importanti nella vostra vita professionale.

Pesci

Cari Pesci, periodo di introspezione. Sarà il momento giusto per rivedere i propri obiettivi e fare chiarezza sui propri desideri.